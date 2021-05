Latin Lover y su implacable crítica a los concursantes de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Latin Lover acusó a los concursante de "Las Estrellas Bailan en Hoy" de sólo querer llamar la atención (Foto: Instagram / @victor_latinlover)

Latin Lover, uno de los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy, reveló que dentro del concurso es complicado hacer su trabajo, ya que los participantes no escuchar los comentarios acerca de su desempeño en la pista de baile y los acusó de sólo querer llamar la mayor atención posible.

El ex luchador expresó cómo ha sido su experiencia como juez en esta temporada del concurso de baile del matutino de Televisa, pues el programa se ha visto envuelto en varias polémicas debido al comportamiento de los competidores y la relación que han formado con los jueces.

En un encuentro con la prensa durante la celebración por el cumpleaños de su amigo y diputado Sergio Mayer, Lover dijo que es la primera vez que se enfrenta a una competencia así de difícil, en la que las personas que están participando no buscan ningún fin en especial más allá de su propia popularidad.

Laura Bozzo es una de las concursantes que siempre confronta a los jueces por no estar de acuerdo con sus comentarios (Foto: Twitter / @programa_hoy)

“Nunca había estado en un reality tan polémico y tan difícil, porque es un programa difícil. Hay muchos egos, todos son famosos”, dijo el juez.

Comparó su participación en Bailando por un Sueño en 2005, concurso en donde un famoso era la pareja de alguna persona que estaba buscando ganar el premio, que se entregaba en especie, para lograr solucionar algún problema o cumplir una meta.

Latin Lover relató que él bailaba por una causa, al igual que sus demás compañeros, por lo que se tenía un fin externo a ellos que los comprometía con la persona con la cual bailaban, no buscaba llamar la atención y estaba consiente de que sólo participaba como un apoyo, pero en Hoy es diferente.

Latin Lover participó y ganó el concurso 'Bailando por un sueño' y será juez de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. (Foto: Instagram / @victor_latinlavore)

“Era un famoso con un soñador, y se bailaba con una causa, aquí la causa es que todos quieren ganar, todos quieren tener la mejor coreografía, todos quieren tener la mejor atención y no se necesita ser famoso para eso, para eso se necesita trabajar”, declaró el ex luchador.

Criticó a los participantes por querer aprovecharse del concurso para llamar más atención de la que ya reciben, queriendo acaparar las cámaras del matutino. Agregó que “todos necesitamos el cuadro mágico de la televisión, pero no porque seas famoso te vas a ganar a la gente”.

Esta semana el también actor se enfrentó a Laura Bozzo debido a que, según sus críticas, la presentadora no ejecutó bien la coreografía por estar enfocándose en la producción, asegurándole que quizás tenía el apoyo de muchas personas, pero no podía dejarle “todo el trabajo” a la gente.

Los jueces de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' son Latin Lover, Andrea Legarreta y Lola Cortés. (Foto: Instagram / @programa_hoy)

Latin también expresó su opinión sobre lo ocurrido el viernes pasado, cuando Tinieblas Jr. y Macky salieron del concurso después de que el luchador le dio una nalgada no consensuada durante la presentación a su compañera de baile.

Lo ocurrido llamó la atención del público y de internautas, ya que los jueces y Junior criticaron la reacción de la atleta por no haber sido “profesional”.

El juez dijo que duda mucho que lo ocurrido no haya sido para acaparar la atención del público, pues Tinieblas sabe que las consecuencias que sus acciones, si es que estas fueron reales, pueden ser para su vida laboral y sentimental un gran obstáculo a partir de ahora, ya que su público principal son los niños.

Agregó que reprueba completamente que haya tocado de esa forma a Macky sin su consentimiento, pero no cree que durante los ensayos no haya sucedido, cuando no se tenía la atención de los espectadores.

SEGUIR LEYENDO: