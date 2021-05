“Sufro al verte bailar”: Latin Lover y Lolita Cortés explotaron nuevamente contra Laura Bozzo en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Fotos: Programa Hoy / @victor_latinlover - Instagram

Durante la jornada de este martes en “Las Estrellas Bailan en Hoy” se presentó la nueva pareja retadora, conformada por Ximena Córdoba y Raúl Coronado, además de la polémica pareja de Carlos Bonavides y Laura Bozzo, quien protagonizó un enfrentamiento con Latin Lover, un juez de la competencia. De la misma manera, comenzaron los preparativos para la esperada coreografía de Lola Cortés.

Después de haber sido retada por Latin Lover, Lola Cortés accedió a presentarse en la pista, por lo que se dejaron entrever los ensayos de su presentación que se llevará a cabo el jueves.

Entre pasos de baile de gran dificultad y un largo ensayo, la famosa jueza confesó que estaba más preocupada por las cirugías que ha padecido, puesto que la coreografía tiene pasos muy complejos y cargadas, lo que podrían provocar un daño grave a su salud.

Lolita Cortés bailará este jueves en la pista de "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @soylolacortes/ Instagram)

Sin embargo, la ex juez de La Academia no perdió el ánimo y de tanto ensayar sus pies sufrieron delicadas heridas, pues se le separaron las uñas por el recubrimiento de la duela, además de que la piel de la planta del pie se raspó. Cortés se quitó las zapatillas en pleno show para mostrar el avance de sus lesiones, que en sus palabras, han mejorado mucho.

“Siento que la voy a poner a parir chayotes”, confesó entre risas la coreógrafa Jenny García. Todo el equipo de baile confirmó que tan sólo planear la coreografía con Lolita Cortés ha sido un gran reto para todos.

Además, este martes se presentó una nueva pareja de retadores conformada por la presentadora colombiana Ximena Córdoba y el actor regio Raúl Coronado, quienes se unen a la competencia buscando el primer lugar.

La nueva pareja retadora está conformada por Ximena Córdoba y Raúl Coronado. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

La pareja interpretó con destreza una canción del género urbano, que fue aplaudida por Andrea Legarreta y Latin Lover, sin dejar de reconocer que al menos Coronado tiene experiencia en el baile profesional.

Lola Cortés criticó algunos pasos y problemas de desfase, pero resaltó que hasta ahora han sido los que mejor se han desempeñado en el escenario. “De las parejas retadoras que han venido, ustedes son los mejores”, les expresó.

Si embargo, les hizo un llamado para que se esforzaran por subir el nivel y dar lo mejor de sí. La presentadora de Cuéntamelo Ya y el protagonista de Vino el amor juntaron 23 puntos en total.

La siguiente pareja que se presentó en “Las Estrellas Bailan en Hoy” fue la de Laura Bozzo y Carlos Bonavides, quienes presentaron una peculiar coreografía de merengue.

Además de que nada más ensayaron una vez de una hora y media, la melodía tenía el famoso llamado de los tamales de la Ciudad de México, lo que causó polémica entre los jueces, sobre todo a Andrea Legarreta, quien no paraba de reírse y de repetir la tonada, lo que provocó el malestar de Laura.

Por otro lado, Latin Lover le expresó a la peruana que les hizo falta trabajar en mejorar sus pasos y que en lugar de preocuparse por la producción, debían enfocarse en bailar mejor. Laura Bozzo comenzó a reclamarle al bailarín, por lo que este no dudó en responder.

“Yo sufro verte bailar”, le expresó el ex luchador, lo que provocó la furia de Laura, quien le solicitó que se volteara si no le gustaba. “No puedo, me pagan por verte”, le respondió Latin.

“¿Por qué la actitud, no entiendo, creo que habíamos llegado a un punto maravilloso?”, comenzó Lolita Cortés su crítica, quien se mantuvo mesurada ante los reclamos de Bozzo. Al no poder ni siquiera responder, terminó por sólo felicitar a Bonavides. La pareja reunió apenas 10 puntos, lo que los colocó al final de la lista.

Laura Bozzo expresó que estaba en completo desacuerdo por la desventaja que representaba la nueva pareja retadora por sus edades, además de que el que no hayan podido ensayar fue culpa de los coreógrafos y los tiempos apretados de cada uno.

