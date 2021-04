Dónde será la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto: la actriz reveló algunos detalles de la ceremonia

Gabriel Soto e Irina Baeva se casarán, tendrán un hijo varón y serán felices para siempre, según revela la Bruja Zulema (Fotografía: Instagram gabrielsoto)

La actriz rusa Irina Baeva dio detalles sobre la ceremonia que próximamente celebrará a lado del actor mexicano Gabriel Soto.

Después de su controvertido divorcio, el actor inició una relación con la protagonista de la novela Vino el amor, noviazgo que fue criticado porque comenzó a poco tiempo de que Gabriel Soto anunciara que terminaría su matrimonio con la también actriz, Geraldine Bazán.

Fue en enero de este año cuando el actor de Soltero con hijas, le propuso matrimonio a Irina Baeva. Desde ese momento, la pareja ha estado pensando en cómo realizaran su celebración. Por tal motivo, la rusa de 28 años declaró para el matutino Hoy que no tienen una fecha específica pero sabe en dónde les gustaría llevarlo a cabo.

“Nos gustaría en México, yo creo que va a ser más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarlos a todos para Rusia creo que sería mucho más complicado”, dijo.

La boda de Irina Baeva

En concreto, explicó que tienen la intención de que sea en el país natal de Gabriel Soto porque es más fácil que la familia de Irina pueda viajar a México porque son menos. Además, detalló que ella se ha imaginado su boda a la orilla del mar.

“La idea es hacerlo en la playa pero todavía no tenemos nada, ni fecha, ni cantidad de invitados, o sea, nada de nada”, explicó.

La noticia del compromiso sorprendió al medio de espectáculo debido a que meses antes Gabriel había declarado que aún no pensaba casarse con su novia porque sentía que todavía se estaban conociendo y había muchas cosas que quería hacer con ella antes de tomar esa decisión.

Irina Baeva y Gabriel Soto en una romántica imagen que compartió ella recientemente (IG: irinabaeva)

“Nos estamos conociendo aún más como individuos, como personas y vamos para adelante con todo (...) Hemos pasado tantas cosas que lo único que han hecho es que nos hemos unido aún más”, declaró el actor para la revista People en Español.

Sin embargo, a raíz de la esperada noticia, es Irina quien habló al respecto sobre las intenciones que tiene junto con Gabriel. En la misma entrevista para el canal de San Ángel, Irina mencionó que aún no hacen planes concretos porque están esperando a que la situación pandémica mejore.

“Todavía no tenemos ningún plan realmente porque Gabriel acaba de terminar de grabar la novela y estuvo ahí 24/7. También estamos viendo cómo se va desarrollando la pandemia, la cuestión es que también me venga a visitar mi familia y que puedan estar obviamente en la boda”, confesó.

El actor mexicano cumplió un año más de vida el pasado 17 de abril

Para la también modelo es muy importante que volver a ver a su familia que vive en Rusia porque, debido al coronavirus, tiene aproximadamente dos años que no los vistita y, como toda novia, le gustaría que la puedan acompañar en su promesa de amor con su prometido.

“A mis papás no los he podido ver por la cuestión de la pandemia. Desde hace dos años que no los veo y los extraño un montón. Mi hermana si estuvo aquí el año pasado justo en la época de la pandemia entonces pudimos convivir un poquito más”, contó.

Hace una semana, Gabriel Soto cumplió 46 años de edad y lo celebró a lado de Irina, su familia, sus hijas Elisa y Alexa. De acuerdo con la modelo, realizaron festejos con diferentes personas. Entre ellos, resaltó el que hicieron junto con las hijas que procreó con Geraldine Bazán.

“Estuvimos en Houston porque tuvimos un evento ahí, estuvimos trabajando. Lo celebramos previamente con unos amigos, preparamos un pastel. Luego hicimos una comida familiar en México (...) Con sus hijas le preparamos otro pastel, otra sorpresa. Le dimos sus regalos y todo”, dijo.

