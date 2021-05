“Las Estrellas Bailan en Hoy”: así fue la primera gala tras el escándalo de acoso a Macky

Los jueces de "Las Estrellas Bailan en Hoy" han demostrado ser muy estrictos y exigentes. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Durante la transmisión de esta mañana de la revista de Televisa, el jurado y los conductores de Hoy hicieron caso omiso a las fuertes críticas en contra del programa, derivadas del escándalo que suscitó el viernes pasado cuando el concursante Tinieblas Jr. acosó con una nalgada a Macky González durante su participación en Las Estrellas bailan en Hoy.

A lo largo de todo el fin de semana, el programa fue duramente criticado por permitir una agresión de este tipo y por las reacciones del jurado. En redes sociales, el público mostró una profunda indignación por las críticas que los jueces le hicieron a la exparticipante de Exatlón, en las cuales reprobaron que la pareja no terminó la coreografía, a pesar de lo ocurrido.

“¿Por qué normalizan la nalgada que le dio Tinieblas Jr. a Macky? Viendo cómo están las cosas en el país, que poco empático fue el jurado”, escribió una usuaria de Twitter a la cuenta oficial del programa, el pasado viernes.

“O sea, salió regañada y el tipo le gritoneó y nadie fue para pararlo en seco. Qué vergüenza con todos los que participan ahí y qué bueno que Macky se defendió y no se quedó callada. EL ACOSO NO SE NORMALIZA”, opinó otro usuario de la plataforma digital.

No obstante, ni los jueces ni Galilea Montijo, quien en el momento aseguró que “entendía la situación de Tinieblas Jr., que siempre ha sido un caballero en toda la producción y nosotras como mujeres te perdonamos”, han vuelto a referirse al caso.

La agresión ocurrió durante la participación de Macky y Tinieblas Jr. en el concurso Las Estrellas bailan en Hoy. En medio de la coreografía, el luchador propinó una nalgada a su compañera, quien al momento se mostró sorprendida y después sumamente incómoda y enojada.

Posteriormente, al momento de recibir su calificación, Macky externalizó que lo ocurrido no estaba planeado y aseguró que “eso no podía hacerse en televisión nacional”. A pesar de su molestia, tanto Latin Lover, como Andrea Legarreta y Lola Cortés consideraron que González debió haber hablado aparte con su compañero, además de no interrumpir el show.

Esto aumentó el enojo de Macky, quien pidió el micrófono para dar un fuerte mensaje: “Yo sé que aquí es un tema artístico, pero yo también invito a todas las personas, todas las mujeres, que si en algún momento no están de acuerdo en que les hagan algo, no se queden calladas”, expresó al borde las lágrimas, antes de decidirse por abandonar el concurso.

Ante la molestia de su compañera, Tinieblas Jr. sólo opinó que era “una falta de respeto” y la tachó de poco profesional.

(Foto: Macky.mx / Instagram)

Al final de la transmisión, el luchador pidió disculpas públicas a Macky, quien las aceptó pero dejó en claro que si regresaba a la competencia debía ser con otra pareja. Sin embargo, un día después de esta situación, González apareció en redes sociales con un fuerte mensaje.

La atleta usó sus cuenta de Instagram para relatar lo que le costó quitarse la pintura del cuerpo usada para su actuación y lanzar un mensaje de aliento ante la lamentable situación: “Día complicado pero esperanzador. Nadie tenga miedo de alzar la voz cuando algo no le parezca. No están solas. No estoy sola. Aquí nos respaldamos tod@s. Gracias x tanto amor ustedes son mi familia”, escribió.

Macky acompañó su mensaje de empoderamiento femenino con una foto en la que lució sonriente y aún con las manchas de la pintura usada en su baile. Lo hizo justo después de ser cobijada en las redes sociales por cientos de usuarios que notaron el mal comportamiento de Tinieblas Jr. en vivo y que fue ignorado por la producción sin ninguna llamada de atención.

