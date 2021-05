“Siempre se han amado”: Jennifer Lopez y Ben Affleck, la segunda parte de una historia de amor que todos quieren que sea verdad

Ben Affleck y Jennifer Lopez retomaron su romance 17 años después de su ruptura. La semana pasada, la pareja viajó en un jet privado a Montana para pasar unos días juntos (The Groby Group)

Cuando Ben Affleck, de 48 años, y Jennifer López, de 51, fueron vistos de vacaciones juntos en Montana días después de que J.Lo rompiera su compromiso con Alex Rodríguez, los amigos más cercanos de la pareja se sorprendieron al conocer que tenían un romance.

“Pensamos que eran solo amigos”, dijo una fuente allegada al actor al sitio Page Six. “Incluso las personas cercanas a Ben fueron tomadas por sorpresa”. Por otra parte, una fuente que conoce tanto a Affleck como a López le dijo al citado medio: “Siempre se han amado“.

Ben se acercó a “Jennifer como amigo”, dijo una fuente a People sobre cómo la ex pareja se reconectó 17 años después de que terminaron su relación de dos años en 2004. “De ninguna manera fue una falta de respeto, porque él sabía que ya no estaba con Alex”.

La semana pasada, la pareja fue vista pasando tiempo junta en Montana, donde el actor de la “Liga de la Justicia” tiene una casa. Y fueron retratados volviendo a Los Ángeles en un jet privado. En abril, Affleck había sido fotografiado saliendo de la mansión de J.Lo.

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”, dijo una fuente a People.

La pareja apodada "Bennifer" está de regreso

La noticia del romance llega aproximadamente un mes después de que Jennifer y Alex Rodriguez confirmaron que se separaron después de cuatro años juntos.

Jennifer y Ben comenzaron a salir en julio de 2002 mientras filmaban “Gigli”, un fracaso en la taquilla. El actor le propuso matrimonio ese mismo año. Sin embargo, su boda, prevista para septiembre de 2003, se pospuso solo cuatro días antes de la fecha. Meses después, en enero de 2004, confirmaron que estaban separados.

Poco después J.Lo se casó con Marc Anthony, el padre de sus gemelos Max y Emme, de quien se separó en 2014. Affleck, por su parte, se casó en 2005 con la actriz Jennifer Garner de quien se divorció en 2018 y tuvo con ella tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

Sin embargo, ambos se separaron y siguieron su vida de solteros. J.Lo estuvo a punto de casarse con Rodríguez, y Affleck mantuvo un breve romance con Ana de Armas. Finalmente, 17 años después, la cantante del Bronx y el director de “Argo” se volvieron a encontrar.

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron pareja entre 2002 y 2004 (The Grosby Group)

Pero las estrellas no reavivaron su relación en las últimas dos semanas. Todo comenzó en febrero cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodríguez. De acuerdo a TMZ, Ben y J.Lo comenzaron a enviarse correo electrónicos más que amistosos. En una oportunidad, después de ver fotos de Jennifer en la isla, le escribió para decirle lo hermosa que se veía y cuánto deseaba poder estar allí con ella. En ese momento, él estaba en Boston, filmando “The Tender Bar” con George Clooney, y ella todavía estaba comprometida con Rodríguez.

Cuando J.Lo regresó a Los Ángeles comenzaron a tener encuentros secretos en la mansión de la cantante, quien ya había oficializado el fin de su relación con Rodriguez que, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del romance de su ex.

En estos momentos J.Lo está en Miami, mientras Affleck pasa tiempo con sus hijos en California, pero pronto volverían a reencontrase. “Están haciendo planes para verse”, indicó la revista People. “Jennifer está muy emocionada por cómo van las cosas con Ben”.

Ben Affleck con Jennifer Lopez en el videoclip "Jenny from the Block"

El ex publicista de Lopez, Rob Shuter, quien presenció todo el romance años atrás, cree que el tiempo que estuvieron separados funcionará a su favor. “Jennifer no bebe ni sale de fiesta, hace ejercicio todos los días”, dijo Shuter, refiriéndose a la adicción de Affleck. “Ella trae disciplina a la vida de Ben. Él le da normalidad a la de ella. No me sorprendería que se comprometan de nuevo. Hasta donde yo sé, ella nunca devolvió el anillo”.

Matt Damon también habló sobre la reconciliación de su amigos con J.Lo. El actor dijo que no sabía nada sobre el romance de Affleck con su ex pero se mostró contento con esta segundo vuelta. “Sería increíble. Los amo a los dos”, afirmó ante las cámaras de TV.

