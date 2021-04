Así fue el polémico episodio de La Rosa de Guadalupe en donde tocó el caso de Nath Campos

Esta producción ha retomado historias de dramas familiares, violencia, adolescencia e incluso algunos casos virales (Foto: Archivo)

La Rosa de Guadalupe es una telenovela que se transmite por El Canal de las Estrellas de Televisa, sus capítulos no tienen continuidad entre sí, ya que cada uno de los capítulos aborda situaciones de la vida mexicana los cuales se resuelven tras la aparición de una rosa y el hecho de que el personaje haya hablado con La Virgen de Guadalupe.

Esta producción ha retomado historias de dramas familiares, violencia, adolescencia e incluso algunos casos virales, en la edición de este martes 13 de abril el capítulo se tituló Almacenado y su historia giró en torno a una chica que sufre abuso sexual tras ir a una fiesta.

Por la forma en que la situación de la chica se viraliza dentro del capítulo, algunos usuarios de Twitter comenzaron a señalar que la historia tenía muchas similitudes con la situación de violencia sexual que denunció la youtuber Nath Campos en enero de este año.

La descripción del capítulo es la siguiente: “Alejandra y Fernando salen de fiesta, pero a ella se le pasan las copas y él se compromete a llevarla a su casa, pero cuando la recuesta en su cama comienza a tocarla hasta abusar sexualmente de ella. Alejandra le platica a su mejor amiga que Fernando la violó, pero no le cree”.

Durante el capítulo los protagonistas forman parte de un grupo de jóvenes que estudian actuación y después de asistir a una fiesta, el chico acompaña a su amiga hasta un lugar donde aparentemente puede dormir segura, Alejandra está en un visible estado de ebriedad, Fernando la comienza a desvestir y la besa sin su consentimiento, después abusa sexualmente de ella.

En el canal de YouTube de esta telenovela es posible ver la primer parte de cada capítulo, algunas personas también notaron la similitud del caso de la influencer y escribieron comentarios como: “Jajajajaja, Telerisa aprovechando cualquier historia o polémica para volverla capitulo de su programa. Ahora la “inspiración” el caso de Nath Campos y Rix”.

Nath Campos compartió su denuncia a través de redes sociales y después comenzó un proceso legal en contra de quien la violentó (Foto: Instagram de Nath Campos)

En enero de 2021 la youtuber Nath Campos, quien en sus videos suele hablar sobre algunos problemas o situaciones que acontecen en su cotidianidad, denunció a través de sus redes sociales al influencer Rix por abusar de ella sexualmente hace varios años.

Durante el vídeo de 47 minutos rememoró que en una ocasión salió a un antro con sus amigos -la mayoría también creadores de contenido de Youtube- y debido a que bebió mucho, un par de ellos se ofrecieron a acompañarla a su casa.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, destacó la influencer.

Muchas personas siguieron comentando sobre el asunto en redes hasta volver tendencia ‘Nath Campos’ (Foto: captura de pantalla de Twitter)

Conforme el capítulo avanzó, muchas personas siguieron comentando sobre el asunto en redes hasta volver tendencia ‘Nath Campos’, en sus mensajes criticaron a la televisora por considerar que utilizaron el caso para crear un contenido de entretenimiento.

Otros de los mensajes de indignación que se pueden leer son “No me sorprende sobre que el episodio de La Rosa De Guadalupe este basado en el caso de Nath Campos Hicieron algo similar con un caso de unas chicas que fueros abusadas y obligaron a Televisa a no emitir el capítulo Solo quedó el “trailer” del capítulo” o “Dejen de involucrar a Nath Campos en el capítulo de la rosa de Guadalupe por favor, no es nada gracioso”

En el programa se ha tocado el tema del despertar de la sexualidad en los niños. El productor aseguró que siempre se cuida "hasta el léxico" (Foto: Televisa)

En la historia del programa que presenta problemáticas contemporáneas como la filtración de fotos íntimas, los sugar daddies, adicción a las redes sociales y tendencias virales como los challenges de TikTok, ha tenido que censurar algunas temáticas, entre ellas la vez que se tocó un el tema de la intrusión de un grupo delictivo a un campamento en Chalco, Estado de México.

Fue en 2012 cuando se grabó un programa alusivo al suceso ocurrido en el campamento religioso “El colibrí”, donde 12 delincuentes irrumpieron a robar y agredir sexualmente a varias jovencitas. Ante el hecho tan sensible, un colectivo de padres de las chicas vulneradas solicitó que no se transmitiera el capítulo “Adiós inocencia” por considerarlo fuera de lugar.

