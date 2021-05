“Me hackeó todas mis cuentas”: Sandra Echeverría contó escalofriante historia con un fan acosador

Sandra Echeverría fue acosada por un fan (Foto:Armando Arorizo/EFE)

La actriz Sandra Echeverría relató el terrible momento en que uno de sus fans se obsesionó con ella y la acosó al punto en que tuvo que tomar medidas drásticas para protegerse de esta persona y acudió hasta con el FBI para solicitar apoyo.

De acuerdo con la artista, todo inició con un aparente fan de nacionalidad española, el cual logró acceder a sus cuentas de redes sociales y después ingresó a todos sus aparatos tecnológicos.

“No sabes esa historia lo que fue. Yo creo que fue un fan español, pero me hackeó todo, me hackeó mis cuentas de Instagram, tenía una personal, tenía una de figura pública. Primero me robó mis cuentas de Instagram y ya apoderándose de mis cuentas de Instagram, logró meterse a mi correo, a mi computadora, iPad, celular y a todo”, relató Echeverría para Ventaneando.

Asimismo, explicó que tras esta intrusión ella comenzó a tener miedo, pues no sabía cuales eran las intenciones del sujeto que la estaba vigilando.

narró que vivió preocupada durante varios meses, pues el implicado tenía toda su información (Foto: Instagram de Sandra Echeverría)

Fue una cosa de lo peor que he pasado en mi vida, porque me entraba una ansiedad de que yo no sabía qué quería, yo no sabía si quería robarme, si quería tratar de estafarme. Fui con el FBI, fui con la policía en Estados Unidos, fui con la policía en México y nadie me pudo ayudar

Sandra Echeverría narró que vivió preocupada durante varios meses, pues el implicado tenía toda su información y ella temía que fuera a su casa para hacerle algo.

“Se iba Leo de viaje, yo me quedaba sola con Andrés y yo juraba que iba a tocar la puerta y se iba a meter. Tenía mucho miedo, yo no sabía que quería este tipo. Fue de verdad una pesadilla y contacté detectives, a la mera hora nadie me pudo ayudar”, resaltó la actriz.

Cabe recordar, que apenas a finales de abril, la también cantante estalló en contra de un medio que publicó información falsa respecto a su estado de salud.

A través de Instagram stories, la también cantante compartió una captura de pantalla que mostraba el video de un canal de YouTube donde se daba a entender que tiene cáncer.

A través de Instagram stories, la también cantante compartió una captura de pantalla que mostraba el video de un canal de YouTube donde se daba a entender que tiene cáncer.(IG: sandraecheverriaoficial)

“Aquí la prueba de cómo los medios manipulan la información a su beneficio para vender. El título dice que me dio cáncer, nadie tiene cáncer. Es una mentira total para llamar la atención, desuscríbanse de medios como este donde sólo venden mentiras”, pidió Echeverría a sus seguidores.

Y es que durante meses la salud de la actriz ha sido objeto de comentarios y ella misma se ha abierto respecto de las dificultades que ha enfrentado.

Por medio de la misma red social, Echeverría reveló que los últimos meses en su vida han sido de constante tratamiento médico para librarse de una bacteria que le fue detectada en el intestino delgado.

La actriz presentaba fuertes dolores de estómago y sólo después de que le realizaron varios exámenes médicos se descubrió el origen del padecimiento.

“Agarré una bacteria en el intestino delgado que se llama sibo y nos costó mucho tiempo dar con lo que tenía. Hicimos los exámenes, me pusieron dietas, tratamientos, antibióticos, y no encontraban, finalmente me hicieron una prueba de aliento, con lo que pudieron descubrir que tenía esta bacteria en el intestino”, explicó para el mismo programa de espectáculos transmitido por TV Azteca en aquel entonces.

SEGUIR LEYENDO: