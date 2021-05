Las indiscreciones de Platanito Show

Fragmento del clip que recuperó una internauta (Video: Instagram @chamonic3)

En la edición del 12 de mayo del programa de radio Me lo dijo Adela, Platanito Show habría revelado la razón por la que se mudó a Los Ángeles, lo que pasó en realidad con la empresa LBI Media de Lieberman en el 2018 y opinó sobre los proyectos de Escorpión Dorado y Omar Chaparro.

Una usuaria de Instagram que sube constantemente contenido relacionado a espectáculos publicó en su cuenta un video en el que se escuchan las pláticas que tuvo el comediante con los conductores fuera del aire. “Platanito: ups habló creo de más entre comerciales”, escribió la internauta que se identifica como @chamonic3.

En esa conversación dijo que se trasladó a Los Ángeles porque le ofrecieron una gran cantidad de dinero y aseguró que “no lo corrieron del país por contar un chiste”-en esa polémica Sergio Verduzco habría utilizado el incendio de la Guardería ABC como motivo de burla-.

Platanito Show es un personaje de Sergio Verduzco (Foto: Instagram @platanitoshow)

La empresa de Lenard Liberman fue fundada en 1987, era dueña de la estación de radio conocida como La Ke Buena y el canal Estrella TV, donde el comediante Sergio Verduzco transmitió su programa Noches con Platanito. Sin embargo se habría declarado en bancarrota hacia 2018.

“Fíjate que a Liberman le hicieron un fraude, era una estrategia la de declararse en quiebra” respondió a Maca Carriedo cuando fue cuestionado sobre si este personaje todavía continuaba a cargo del canal donde colabora.

Durante el clip Platanito demostró una actitud calmada en todo momento pues se trataba de conversaciones que no saldrían al aire en El Heraldo Radio, sin embargo el programa donde participa la periodista Maca Carriedo también es transmitido por redes sociales.

Por último dijo que el programa de Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, “no pegó” en el canal Estrella TV, por lo que Omar Chaparro habría entrado en su lugar sin lograr éxito con TuNight, una producción humorística.

El comediante Omar Chaparro estrenará una serie en la plataforma Disney+ (Foto: Instagram @omarchaparro)

En la publicación de la internauta que compartió el clip, algunas personas también opinaron sobre la situación: “Omar Chaparro ya va para la cuarta temporada y el Escorpión nada mas hizo una.” y “es la neta están bien chafas sus programas, Platanito duró años” fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, un internauta criticó que la producción del programa hubiese grabado los comentarios de Platanito fuera del aire y otra persona más atribuyó la sinceridad del comediante a situación de emergencia por COVID-19, “Ay Platanito pareces nuevo, la pandemia suelta lenguas”, escribió.

Recientemente Platanito volvió a la pantalla chica mexicana para contar por todo lo que pasó en la pandemia, pues en septiembre del año pasado, en un vivo desde la cuenta de Instagram de Charly Barrientos, el payaso reveló que se contagió de COVID-19.

Platanito durante su recuperación (IG: platanitoshow)

“Bendito Dios bien amigo. Saliendo del COVID, que me pegó muy duro. [Me dio] cabr*n güey, de hecho, llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo”, expresó.

Platanito tuvo secuelas un mes después de haberse recuperado de la enfermedad. Según el payaso, después de realizarle análisis los médicos “hallaron una afectación en el miocardio y pericardio, dando así como resultado una miocarditis y pericarditis viral grave, junto con la neumonía que ya padecía. Todo esto como secuela del COVID-19”.

“La libré. Gracias Diosito por curar mi corazón. Gracias a mis médicos, enfermeros, amigos, familiares, fans por sus oraciones”. expresó el comediante que se caracteriza como payaso y también habló sobre sus futuros proyectos:

“Dios me dio la oportunidad de volver a vivir, imagínate es como mi primer show, son en lugares importantes como la Arena Monterrey, el Foro Sur de Guadalajara, la Arena CDMX, pero estarán al 30%, pero estoy con muchos nervios pero también con mucho ánimo y esperanza”.

