Así fue como Ellen DeGeneres le informó a su equipo de producción que el show terminaría

Este miércoles se dio a conocer que “The Ellen DeGeneres Show” llegará a su fin con su temporada número 19. No obstante, la conductora advirtió a sus trabajadores acerca del inminente final un día antes de que se publicara la noticia de manera oficial.

De acuerdo con el portal de entretenimiento E! News, DeGeneres advirtió al personal que labora en el show antes de que la noticia saliera en The Hollywood Reporter. Según una fuente, la comediante llamó a una reunión de emergencia la tarde del pasado martes 11 de mayo. Fue ahí que DeGeneres, quien la fuente describió como “muy triste” le informó a su equipo de la salida del aire del programa.

“Ha sido una semana increíblemente emocional para Ellen. Fue muy difícil para ella decírselo a su equipo”, expresó una fuente diferente.

En cuanto al público, la comediante planea ahondará sobre la noticia este jueves 13 de mayo. Primero aparecerá en el show matutino de NBC Today, y después hablará de esto en su show, en cuya emisión estará presente Oprah Winfrey.

No obstante, este no será el final para su carrera en la televisión, ya que aún está su proyecto con HBO Max, “Ellen’s Next Great Designer”.

La actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

“Ellen también estará trabajando en todos sus otros programas. También anunció el especial de comedia animada de Tig Notaro en HBO Max, Family Game Fight de NBC se anunció hace dos meses, Ellen’s Game of Games de NBC, Masked Dancer de FOX, etc. También tiene un contrato de varios años con Discovery: tiene ocho programas con Discovery. Además, Ellen quiere enfocarse en su amor por las especies en peligro de extinción”, insistió la persona.

El anuncio del final

Este miércoles DeGeneres anunció que su famoso programa de entrevistas terminará el año próximo.

“Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí”, explicó la presentadora al sitio The Hollywood Reporter, que reportó primero la noticia.

La comediante estadounidense, de 62 años, dijo además que informó al personal de la decisión el 11 de mayo y que se sentará con la periodista Oprah Winfrey para hablar sobre el final de su programa en una extensa entrevista que se transmitirá el 13 de mayo.

A billboard advertising "The Ellen DeGeneres Show" is pictured outside the Warner Bros. Lot where the talk show is taped, in Burbank, California, May 12, 2021. Ellen DeGeneres will end her Emmy-winning daytime talk show next year after its upcoming 19th season, the comedian said in an interview published in The Hollywood Reporter on Wednesday. REUTERS/Mario Anzuoni

El programa, que se encuentra actualmente en su temporada 18, había disminuido drásticamente en audiencia luego de que varios ex empleados acusaran públicamente a DeGeneres y a varios de sus productores de crear un ambiente de trabajo tóxico.

DeGeneres decidió no renovar su contrato con la cadena CBS, que vence en 2022. En declaraciones a THR, la conductora negó que su icónico talk show llegue a su fin por las acusaciones en su contra. “No habría regresado esta temporada de ser así”, afirmó.

Según las calificaciones de Nielsen en el mes de marzo, “The Ellen DeGeneres Show” perdió más de 1 millón de espectadores en el transcurso del último año.

En su regreso a la TV, en septiembre, DeGeneres abordó las numerosas denuncias sobre episodios de acoso laboral y pidió disculpas. “Aprendí que aquí pasaron cosas que nunca debieron ocurrir”, dijo la presentadora ante las cámaras en ese momento. “Me lo tomo muy en serio. Y quiero decir que lo siento mucho por las personas que se vieron afectadas”.

FILE PHOTO: 77th Golden Globe Awards - Arrivals - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - Portia de Rossi and Ellen DeGeneres. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre lo que queremos para el futuro”, dijo DeGeneres. “Hemos hecho los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”, aseguró en su monólogo de apertura.

SEGUIR LEYENDO: