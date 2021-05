Courteney Cox confesó que no fue divertido grabar la secuencia inicial de “Friends” en la fuente

Courteney Cox habló de lo poco que disfrutó la escena de la fuente (Video: YouTube/TheEllenShow)

Desde que se estrenó y con el paso de los años, la serie estadounidense “Friends” se ha convertido en una de las más populares y las más referenciadas. Una de las secuencias más populares, es la principal en la cual todos los amigos salen bailando en una fuente, pero Courteney Cox reveló que filmar esa escena fue totalmente lo contrario a lo que se muestra en pantalla.

En una reciente entrevista con Ellen DeGeneres, la actriz famosa por su papel de Mónica Geller en el popular show de los 90, habló acerca de esta famosa secuencia. De acuerdo con Cox, a pesar de que todos parecen estar muy contentos en el set, la realidad era muy distinta.

“Bueno, definitivamente no fue mi idea. Estuvimos en esa fuente durante mucho tiempo. Alguien pensó que sería divertido y déjame decirte lo que pasó: no es divertido estar bailando en una fuente durante horas y horas”, recordó la intérprete.

Pero ella no era la única que se sentía cansada con esto, sino que incluso Matthew Perry, quien interpretó a Chandler, se quejó en su momento del tiempo que habían pasado dentro de la estructura.

Matthew Perry también mostró su frustración en ese entonces (Foto: Warner Bros.)

“Recuerdo que Matthew Perry dijo, y no nos conocíamos tan bien para ese entonces, pero recuerdo, y es tan de Matthew decirlo, pero dijo: ‘¡No puedo recordar un momento en el que no estuviera en esta fuente!’ Y literalmente dijimos: ‘¿cuánto tiempo más vamos a fingir que nos encanta bailar en esta agua?’. Fue divertido, pero no realmente”, narró.

No obstante, el resto del trabajo con el elenco del show está lleno de buenas experiencias y por ende de buenos recuerdos. Cuando fue cuestionada por DeGeneres acerca de la reunión con el resto de los protagonistas, la actriz lo describió como algo realmente emocional.

“Fue increíble, tan emocionante. Fue una reunión sin guión, pero todos nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Stage 24 (set de grabación) por primera vez en, se me olvida cuántos años han pasado. En ¿15 años, 17 años? Fue genial y muy divertido. Tuvimos varias sorpresas especiales y fue fantástico, verdaderamente lo fue”, expresó Cox.

El especial que cada vez está más cerca

Chandler, Rachel, Mónica, Phoebe, Joey y Ross están de vuelta. Hace unos meses se anunció que el rodaje del especial de Friends, postergado por la pandemia, se realizaría en Los Ángeles. Ahora se confirmó que ya está listo, que se llama The Reunion y que será emitido este año por HBO Max.

Aún no hay una fecha para estrenar el nuevo episodio (Foto: Warner Bros.)

Según informó TMZ, una parte de la audiencia en vivo participó en “The Reunion”, pero la mayoría fueron “extras del sindicato de actores, con pruebas covid-19 hechas y contratados para el evento”.

Otra de las medidas tomadas por la pandemia fue la decisión de montar el set, en gran parte, al aire libre, para respetar los protocolos necesarios para evitar la propagación de coronavirus. También se supo que se incluyó la icónica fuente de agua en la que el elenco aparecía al principio de cada capítulo de la serie, con la icónica canción de The Rembrandts, “I’ll Be There For You”.

La intención es generar un clima distendido en el que los actores recuerden cómo era hacer Friends sin un guión establecido. Si bien estaba programado para mitad de marzo, por la crisis sanitaria pasó a mayo y posteriormente a agosto. Finalmente se grabó en abril, pero aún no está confirmado cuándo saldrá al aire.

SEGUIR LEYENDO: