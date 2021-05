Edith Márquez reveló que sufrió bullying y discriminación al inicio de su carrera

La cantante Edith Márquez reveló que cuando entró a la agrupación Timbiriche sufrió de bullying por parte de sus compañeros, sin embargo, esta vez precisó que esa no fue la peor experiencia de su niñez, sino el clasismo que enfrentó al entrar al mundo del entretenimiento.

“Forma parte de mi pasado, y de mi carrera, es una parte muy importante. Además, compartí muchas cosas con ellos. Éramos niños. Cuando éramos más pequeños me desconectaban el micrófono, me ponían el extinguidor debajo de mi puerta, eran travesuras, y pasaban porque convivíamos todo el tiempo”, dijo la exjueza de la Academia en exclusiva con Venga la Alegría.

Precisó que formar parte de la banda que vio nacer a estrellas como Erick Rubín, Paulina Rubio y Thalía, fue un desafío, pues tanta convivencia durante giras la hacía propicia a sufrir bromas, pero también críticas por los orígenes de su familia.

“Éramos seis chavos que estábamos en gira todo el tiempo y llegué a formar parte de ese grupo donde ya se consideraban hermanos algunos, llegué a ser el patito feo”, dijo al matutino.

El primer disco de Timbiriche se publicó el 30 de abril de 1982 (Instagram: garza_alardin_mariana)

Recordó que lo más duro que pasó en su niñez fue escuchar comentarios, por parte de productores y otros famosos, en los que la criticaban por carecer de ciertos lujos.

“A mí me decían salte del camerino porque no tenía ciertas cosas. Me hacían el famoso bullying, que existe desde siempre, con comentarios como: no tiene dinero, no trae chofer, mira a su familia”, recordó la famosa. “En su momento, por ser una niña, me llagaron a afectar”, agregó.

Sin embargo, el trago amargo de su niñez no fue impedimento para que ella se visualizara como una exitosa cantante. Sueño, que dice haber cumplido mucho tiempo después, e incluso presume el lanzamiento de nuevos proyectos discográficos.

“Yo sabía perfectamente bien que iba a ser artista, nunca dudé, por mi pasión de lograr las cosas, que fue algo que me dio mucho orgullo. Mi familia y yo fuimos discriminados en nuestra vida por esta situación de no pertenecer a la clase de gente que tiene dinero, no importó”, dijo a VLA.

La banda festeja sus 35 años de trayectoria artística (Foto: Captura de Pantalla)

En tanto, la historia de éxito de Timbiriche, que fue la banda mexicana de pop más emblemática de toda una generación, estaría en planes para sorprender a su público, quienes ya han apoyado al proyecto en cada reencuentro que han tenido.

Timbiriche, que saltó a la fama a inicios de la década de los 80 y se mantuvo más de diez años en los charts de popularidad en Latinoamérica, tuvo por sus filas una gran cantidad de integrantes, por lo que es considerada uno de los semilleros más importantes del pop en México.

Ahora, una de las integrantes originales de la agrupación, Mariana Garza, reveló que existen planes de llevar la historia de éxito al formato bioserie, tal y como ya se ha hecho con artistas de la época como Menudo, Luis Miguel, Bronco y Alejandra Guzmán.

La primera vez que pisaron un estudio de grabación (Instagram: diegoschoening)

Tomando como base la actual tendencia de realizar este tipo de proyectos basados en la vida de celebridades e ídolos musicales, Timbiriche podría ser el próximo grupo en dar a conocer detalles más íntimos sobre lo que pasaba detrás de los escenarios, según lo reveló Garza en entrevista radiofónica con Javier Poza.

La también actriz destacó que son varias las productoras interesadas en el proyecto, sin embargo, aún debe haber un acuerdo unitario entre los diversos integrantes de la banda para que su vida sea llevada a la pantalla, por lo que una negociación del tipo se antoja un tanto complicada, pues algunos como Edith reciente algunas experiencias.

