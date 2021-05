“Si te hiciste una lipo, dilo”: Niurka criticó a “Chiquis” Rivera por recomendar tomar agua con limón para bajar de peso

Fotos: Niurka / Instagram - Chiquis Rivera / Instagram

Durante los primeros días de mayo, “Chiquis” Rivera presumió en Instagram su nueva figura con una esbelta cintura, la cual aseguró, logró gracias a su secreto casi mágico: agua caliente de limón.

Rápidamente la cantante recibió criticas, pues sus fans aseguraronn que detrás de su transformación hay de por medio alguna cirugía estética, versión con la que coincidió Niurka Marcos.

Durante una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, “La mujer escándalo” explicó que para lucir una gran figura debe haber más que agua de limón.

“Hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación y hacer otras cosas”, explicó.

Sobre los consejos que “Chiquis” Rivera compartió con sus seguidores, la vedette aseguró que con el agua de limón “nada más no, eso te lo puedo asegurar mi querida Chiquis”.

Y al ser una de las mujeres que dedica una gran parte de su tiempo al ejercicio y a otras disciplinas como el baile, Niurka explicó que ciertos tipos de cuerpos requieren de más esfuerzos.

Infobae

“Las personas que tienden a ser gorditas, así el cuerpo, la cajita cuadradita, con llantita y eso tienen que sacrificarse un poquito más que simplemente tomar agua de limón”, continuó.

Finalmente, pidió a la cantante hablar con la verdad: “Si te hiciste un lipo, dilo”. Además, recordó la estimación que le tiene a la hija de Jenni Rivera.

Fue la semana pasada cuando “Chiquis” Rivera se robó la atención de todos al compartir los resultados que poco a poco se notan en su cuerpo.

Y con un video bailando al ritmo de Shakira, la también empresaria descubrió su abdomen y la parte baja de la espalda dejando ver una pequeña cintura a la que llegó, según ella, después de ingerir todas las mañanas agua caliente con limón.

En varias de sus publicaciones “Chiquis” se ha mostrado segura de sí misma y aceptó cada paso de su transformación: “No estoy donde quisiera estar aún, pero al menos ya no estoy donde solía”.

Foto: Captura/Instagram @chiquis

Claro que no es lo único que ha hecho “Chiquis” para tornear su figura, pues en otras publicaciones ha dejado ver que acompañó su dieta con suplementos alimenticios.

“No puedo vivir sin mis ‘verdes’ (suplementos), aumenten mi sistema inmune, esto es genial y una manera natural de hacerlo”, ha señalado la hija de Jenni Rivera.

Sin embargo, las criticas siguieron presentes para la cantante luego de que se volviera viral una fotografía junto al cirujano Víctor Gutiérrez que él mismo publicó.

A pesar de que el experto no dio detalles detrás de la visita de la hija de Jenni Rivera, el programa Chisme No Like confirmó los rumores asegurando que “Chiquis” sí se había realizado una cirugía.

“Tenemos un informante directamente desde el hospital y el día de ayer el doctor Víctor publicó esta fotografía, que yo creo que fue a respuesta de lo que dijo de las mentiras de agua con limón”, explicó Javier Ceriani.

Aunque los conductores mostraron su apoyo a la cantante a realizarse los arreglos que considere necesarios, Elisa Beristain concluyó el tema con un “pero no mientas”, en referencia a su agua de limón.

(Foto: Instagram @chiquis)

Por su parte, la hija de Jenni Rivera no se quedó callada y respondió a los comentarios que recibió tras mostrar su renovada figura confesando que tiene planes de aumentarse el busto y de ahí su visita al cirujano.

Los cambios en la figura de la intérprete de Paloma blanca se dan luego de su ruptura con Lorenzo Méndez, con quien desde el 2020 está en proceso de divorcio.

Y aunque la motivación y buena vibra que la cantante comparte por redes sociales, su familia y la de su casi exesposo se han enfrentado en más de una ocasión.

En la última de ellas Johnny Méndez, hermano de Lorenzo, puso un polémico tuit en el que dio a entender que su excuñada no sabe cantar.

A los pocos días, “Chiquis” dijo a Chisme en vivo que se siente decepcionada y defendió su carrera como cantante: “Cada quien tiene su opinión y gracias a Dios hay mucha gente que sí sabe que sé cantar y que ha ido a mis conciertos”.

Lorenzo Méndez ha perdido que se respete la relación que alguna vez tuvo con "Chiquis" Rivera. (IG: lorenzomendez7)

Mientras que el ex vocalista de La Banda Original el Limón defendió a su ex asegurando que él mismo estuvo detrás de la producción de uno de sus discos ganador de un Latin Grammy.

Además, salió como conciliador entre las familias de ambos: “Lo que le pido de parte de mi familia y de parte de ella (es) que respeten la relación y lo que hubo”.

En cuento a los avances en el divorcio de “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez, la cantante dijo a El Gordo y la Flaca que “ya casi” está por darse, sin embargo, “Chiquis” está a la espera de la respuesta del cantante.

SEGUIR LEYENDO: