El legendario error de “Coque” Muñiz con el himno nacional

El 19 de septiembre de 1988, la Plaza de Toros México de la Ciudad de México fue el recinto de uno de los momentos más recordados en la carrera de Jorge “Coque” Muñiz, aunque no precisamente por algo positivo.

Minutos antes de comenzar la pelea entre el boxeador mexicano Jorge “Maromero” Páez y el argentino José Mario López, Coque Muñiz fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano ante 50 mil personas. Lamentablemente, el cantante olvidó la letra y fue así que no regaló uno de los momentos más recordados entre la sociedad mexicana.

“Había una chava en frente de mi, muy guapa, que daba la vuelta y entonces yo me quedé así, pues mirándola, y dije la voy a dejar impresionada, y pues sí la impresioné”, recordó Coque entre risas durante el programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante.

“Yo soy una persona que cometió una falta y le cobraron y ya lo pagué”, comentó al respecto.

En dicha entrevista, Coque comentó que su padre, el cantante jaliscience Marco Antonio Muñiz, le dijo que se había convertido en el artista más popular de la semana después de haber cometido tal error.

Por otro lado, en el programa Montse&Joe, le preguntaron a los invitados cuál seria la canción con la que les gustaría que se les recordara, a lo que Coque Muñiz, en forma de broma, respondió que a él le gustaría que fuera el Himno Nacional.

Actualmente, en la página de Ticketmaster se tiene agendado un concierto de Coque Muñiz junto con Estela Núñez el cual se llevará a cabo el próximo 12 de febrero del 2022 en las instalaciones del Teatro Metropolitan.

Coque no ha sido el único al que le ha pasado esta tragedia, otros cantantes que han vivido este incómodo momento son: Julión Álvarez, Julio Preciado, Pablo Montero, Jenni Rivera y Vicente Fernández.

La última que fue fuertemente criticada fue la joven cantante Angela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ella interpretó el Himno previo a la pelea del Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders.

La principal razón de las críticas es que la joven cantante cambió la tonada del Himno Nacional. Esto motivó a los usuarios de las redes sociales a exigir que se le cobrara una multa, sin embargo, la Secretaria de Gobernación indicó que no se violó ninguna de los artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El también interprete Pepe Aguilar, señaló que su hija “la regó” al interpretar el himno de forma lenta, aunque enfatizó que “tampoco es para fusilarla”.

Ante la polémica desatada, la propia Ángela salió al paso y habló así en una entrevista radiofónica con Javier Poza.

“Creo que aprendí muchísimo al respecto. Ya me echaron muchísima carrilla y a lo que sigue, esto no me define como artista, al revés, creo que me define el cómo manejé la situación, porque no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”, señaló la joven. “Me siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía”.

“No le cambié nada al Himno, sólo lo hice más largo, cada nota la hice más larga... estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, porque en el estadio todo mundo estaba feliz y dio la oportunidad de que la gente lo cantara”, añadió sobre su interpretación, que desató toda una polémica.

