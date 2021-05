La razón por la que “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez no han firmado el divorcio

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

Luego de un largo proceso para ponerle fin al matrimonio que todavía une a “Chiquis” Rivera y a Lorenzo Méndez, la cantante ha dado más detalles de su divorcio.

Pues la hija de Jenni Rivera fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles, lugar en el que las cámaras de El Gordo y la Flaca aprovecharon para preguntarle no sólo por su nueva figura, sino también por su ex pareja.

Relación de la que contó al programa “el divorcio ya casi, ya casi (está)”, sin embargo explicó que para avanzar con el proceso aún debe esperar a su ex pareja.

Pues agregó “estoy esperando que él conteste”, dijo mientras se alejaba de la prensa.

Anteriormente Janney Marín, nombre real de la cantante, había comentado al mismo programa lo mal que se encontraba por su entonces reciente separación: “Es desafortunado, es triste. Algo que yo no quería, es algo que estoy viviendo, es algo que está ocurriendo y tengo que lidiar con eso... pero es muy difícil y no se lo deseo a nadie”.

Chiquis Rivera habló de lo complicada que ha sido su separación de Lorenzo Méndez

Por su parte, Lorenzo Méndez declaró a Hoy que no hay problemas en su divorcio: “Amor hay, siempre va a haber amor, bueno de parte mía siempre habrá amor. No es un divorcio feo que estemos peleando cosas ni nada, simple y sencillamente por el amor que nos tenemos es la ruta que nos llevó la vida y no pasa nada”.

Hasta el momento estos son los únicos detalles que “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez han dado sobre el divorcio que anunciaron hace casi siete meses.

De acuerdo con las declaraciones de la hija de Jenni Rivera a la revista People en Español, tras la separación se sintió muy dolida.

Pues sus planes con Lorenzo Méndez eran otros: “Tengo mis días en donde lo extraño muchísimo, porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, explicó.

Mientras que del divorcio la cantante confesó que es lo mejor tanto para ella como para el ex vocalista de La Original Banda el Limón “aunque sea doloroso”.

"Chiquis" Rivera compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram sin su anillo de bodas, lo que generó diversas opiniones en sus seguidores. (IG: chiquis)

Incluso la intérprete de Paloma Blanca negó una posible reconciliación con su todavía esposo: “Me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”, aseguró.

Esto por las declaraciones que Lorenzo Méndez hizo a los medios de comunicación, mismas que deterioraron más la relación con “Chiquis”.

Pues según dijo “Chiquis” a People en Español: “(Era) algo tan privado y algo tan sagrado y que todo esté expuesto, que él haya dado una entrevista. Eso sí me dolió mucho porque dije: ‘Espérame, yo no quise hablar por respeto de muchas cosas’. Eso sí me dolió muchísimo. Y esto no lo he dicho en ningún otro lado, pero sí me caló”.

Desde entonces la ex pareja se ha enfrentado en más de una ocasión a escándalos relacionados con su relación, incluso desde antes de que anunciaran su separación.

Esto ya que algunos rumores señalaban una posible infidelidad de “Chiquis” Rivera a Lorenzo, sin embargo, al poco tiempo sus familias también comenzarían una confrontación.

La más reciente de ellas involucra a Johnny Méndez, hermano de Lorenzo, quien desde su cuenta de Twitter arremetió en contra de su ex cuñada dando a entender que “Chiquis” no sabe cantar.

Lorenzo Méndez defendió a su casi ex esposa de los ataques de Johnny Mendéz. (IG: lorenzomendez7)

“Me acabo de enterar ayer que la que jura que canta, que es de Los Ángeles, se va a presentar en El Paso. Es la única descripción que daré. El que entendió, entendió. ¿Quién va a ir? Voy a empezar a bloquear gente”, escribió.

De aquel mensaje la hija de Jenni Rivera dijo a Chisme en Vivo que se siente triste y decepcionada ya que tenía una muy buena relación con su ex cuñado.

A pesar de ello la hija de Jenni Rivera le deseó lo mejor a la familia Méndez y se defendió del hermano: “Cada quien tiene su opinión y gracias a Dios hay mucha gente que sí sabe que sé cantar y que ha ido a mis conciertos”.

Sin embargo, “Chiquis” no fue la única en defenderse de los ataques, pues días más tarde Lorenzo salió como mediador de los dimes y diretes entre las familias y pidió respeto.

Y en entrevista con Mira la Cámara el intérprete de Sigue sin mí recordó que ambas familias sienten mucho amor: “lo que le pido de parte de mi familia y de parte de ella (es) que respeten la relación y lo que hubo”, dijo.

Mientras que de la carrera musical de su todavía esposa recordó que él le ayudó con la producción de uno de sus discos, mismo que fue ganador de un Latin Grammy.

