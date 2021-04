El misterio de Adela Noriega: ¿reapareció o no en redes?

Video: Instagram / @nxclusiva

A pesar del éxito que cosechó durante sus más de 20 años de carrera, la actriz Adela Noriega desapareció de la televisión mexicana en 2008 después de protagonizar la telenovela Fuego en la sangre junto con Eduardo Yáñez. Desde entonces, han surgido distintas teorías y versiones no oficiales sobre qué es de la artista, su vida personal y a qué se dedica.

Un reciente video publicado en el perfil de Facebook de su hermana, Reyna Noriega, reavivó estas dudas debido a que podría tratarse de la reaparición de Adela Noriega. En el audiovisual se aprecia a una mujer que se acomoda el cabello, viste un top negro y tiene un aspecto físico parecido al de la actriz, aunque no se ha confirmado que se trate de ella.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, tras la presunta aparición de Adela Noriega, su hermana confirmó que vendrán nuevas sorpresas, lo que aumenta la posibilidad de que sí sea la actriz. Sin embargo, otros usuarios aseguraron que se trató de un montaje y que la persona que aparece en el video es Marlene Favela.

Adela Noriega podría haber aparecido en un video que circuló en redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

“Ese es un Photoshop con un video de Marlene Favela”, “No es Adela.. es Photoshop con Marlene”, “Parece Grettell Valdez o Marlene Favela...”, “Esa no es Adela. Adela no necesita arreglarse nada pues es bella por naturaleza y hacerse cualquier cosa es destruirse el rostro y si no lo hizo de jovencita hoy en día no tiene caso.”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios de la red social indicaron que el video fue grabado un set, lo que provocó rumores sobre el regreso de la artista a televisión. Hasta el momento, Adela Noriega y Marlene Favela no se han pronunciado al respecto.

Adela Noriega protagonizó algunas de las producciones más exitosas de Televisa, como fue el caso de la famosa ¡Cachún Cachún ra ra!, Principessa y Juana Iris, pero a 13 años de que concluyó su último proyecto televisivo, la actriz se ha mantenido alejada de los reflectores y su vida privada es todo un misterio.

Adela Noriega tuvo su última participación en la televisión nacional en 2008 y desde entonces ha mantenido un perfil bajo (Foto: Cuartoscuro)

Es gracias a sus conocidos que se tiene información sobre ella. El año pasado, la actriz Chantal Andere reveló al programa De Primer Mano que fue buscada por Adela Noriega para platicar sobre sus familias y vidas después de que participaron juntas en dos telenovelas.

El conductor de la emisión televisiva, Gustavo Adolfo Infante, agregó que Noriega vive en Polanco, en la Ciudad de México y que no suele salir de su departamento para preservar su anonimato.

Pero estas no son todas las versiones que han circulado sobre la artista, debido a que durante varios años se ha asegurado que Adela es propietaria de un redituable negocio de bienes raíces en Miami, Florida. También se ha especulado respecto a que la actriz protagonizó un romance con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y que de esta relación nació un hijo, el cual tendría cerca de 32 años para este momento.

De acuerdo con algunas versiones, la Actriz mantuvo un romance con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari (Foto: The Grosby Group)

Esta versión cobró más fuerza luego de que el reportero Jorge Carbajal asegurara que la intérprete sí tuvo un amorío con el político: “Lo que sí les puedo confirmar es que Adela si tuvo un hijo que decía que era su sobrino, que sí fue de Salinas de Gortari y que finalmente está viviendo con él entre Miami, Polanco y Europa”, dijo para el programa Chisme No Like.

Dicha historia nunca ha sido confirmada de manera oficial.

SEGUIR LEYENDO: