¿Vuelve a dejar Sale el Sol? Luz María Zetina participará en emisión especial de Televisa

A unos meses de que Luz María Zetina abandonó temporalmente Sale el Sol para participar en la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, la conductora del matutino de Imagen Televisión tendrá otra colaboración pero en esta ocasión con la televisora rival. Esto debido a que la presentadora formará parte de Madres Divinas, especial de Televisa para conmemorar el Día de las Madres.

El nombre de esta producción surge debido a que se tendrán como invitadas a ex conductoras del programa Netas Divinas, de Unicable. Entre ellas se encuentran la propia Zetina, Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magun, Martha Figueroa, Gloria Calzada e Isabel Lascurain.

“Este domingo 9 de mayo no te puedes perder Madres Divinas por el Canal de las Estrellas, ahí estaremos muchas Netas Divinas”, dijo Luz María Zetina en un promocional del programa que compartió a través de sus redes sociales.

La actriz y ex reina de belleza también compartió historias en su cuenta de Instagram con demás miembros que formarán parte de esta transmisión, como es el caso del youtuber y comediante Paco de Miguel, quien se ha popularizado debido a realizar parodias de las madres mexicanas. El especial de Televisa también contará con eventos musicales protagonizados por Banda El recodo, Banda Calibre 50, Sandra Echeverría, Pandora, Banda Los Recoditos, entre otras agrupaciones.

En la producción especial también participarán personalidades como Consuelo Duval y Paco de Miguel (Foto: Instagram @luzmazetina)

Cabe recordar que Zetina regresó a las filas de Sale el Sol el pasado 26 de abril, tras dos meses de ausencia por su participación en la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu. La actriz reapareció sumamente sonriente en compañía de Talina Fernández, quien también forma parte de la plantilla de conductores del matutino.

Muy buenos días, familia, con esta música, con este ritmo! Vengo con este corazón a todo lo que da, les digo: ‘Bienvenidos a Sale el Sol. A esta casa que es tu casa’. Siempre en familia”, dijo la conductora en su regreso.

“Es un placer estar aquí, pisando este foro, esta casa hermosa. Imagen, gracias por darme la bienvenida. Por haberme dejado tener este espacio tan importante a nivel personal y a nivel profesional y sentirme apoyada, de verdad es invaluable, por sentirme amada”, concluyó la intérprete antes de dar paso a las secciones habituales del programa.

Fue el pasado 2 de marzo cuando Zetina dejó la conducción de la revista matutina para concentrarse en un proyecto cinematográfico. Esta decisión fue respaldada por el productor del programa, Andrés Tovar, quien habló acerca de añadir nuevos elementos a Sale el Sol, por lo que se especuló sobre la llegada de Ingrid Coronado, la cual no se concretó pero Tovar aseguró que tuvo pláticas con ella y aseguró que “hay ganas de hacer cosas juntos”.

El pasado 3 de marzo la conductora abandonó temporalmente "Sale el Sol" para participar en un proyecto cinematográfico (FOTO: Instagram/@luzmazetina)

“No he hablado con Ingrid últimamente; hace como ocho meses fui a comer con ella y hay ganas de hacer cosas juntos, estamos viendo un formato con ella y ojalá se den los tiempos; para Sale el sol no estamos pensando en ella, tiene en la mente un formato que me encanta y que tiene que ver con conciencia y bienestar”, reveló en una entrevista con la revista TV Novelas

“Sí, tenemos ya nombres importantes con quienes hemos platicado, y nos ha sorprendido la respuesta de los conductores y los comunicadores cuando les hemos hablado, o quienes han levantado la mano para venir al programa; todas las personas nos han dicho que sí, que encantadas de la vida vienen. Hay nombres de tres o cuatro personas con las que yo he platicado, pero no los puedo decir ahora.”, concluyó.

