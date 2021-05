“Te amo, chula”: el mensaje de Miguel, joven que narró el colapso del Metro, a Ana Bárbara

Aproximadamente a las 22:15 horas del pasado 3 de mayo, los vecinos de la colonia Los Olivos en la Ciudad de México se percataron de un fuerte estruendo: había colapsado un tramo ubicado entre las estaciones de Tezonco y Olivos de la línea 12 del Metro.

En breves instantes, personal de Protección Civil, cuerpos de auxilio y seguridad, así como autoridades del gobierno de la Ciudad de México arribaron a la zona. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a reportarse la pérdida de vidas; por otro lado, personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la entidad.

Uno de los videos que trascendió a redes sociales fue el testimonio de Miguel, un hombre de origen tabasqueño que vive en situación de calle y que presenció el momento de la tragedia. Según relató el joven, acababa de regresar de una de sus jornadas diarias y se encontraba junto con sus amigos platicando debajo del puente de los Olivos, lugar en el que suele pasar las noches.

CIUDAD DE MÉXICO, 04MAYO2021.- Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de realizaron la revisión a la zona del derrumbe del tren del Metro de la Línea 12 en la estación Olivos, previo al inicio del proceso de remoción de escombros. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Ayer venía de vender mis botellas de la polvorilla, cerca de las minas y me regresé. Estaba como a las nueve y media acostado con mis amigos, estábamos platicando. Eran más o menos como a las 10 de la noche cuando se escuchó como si tronara un fierro, se cimbró la banqueta de donde estábamos nosotros acostados, debajo del segundo pilar, de donde están las cazuelas.

Pero se cimbró bien feo y tronó y se movió y nosotros salimos corriendo, ni siquiera jalamos nuestras cobijas. Cuando de repente íbamos corriendo y nos caímos, porque se vino el cimbradero grande y se vio cómo se vino el metro en dos. Se hundió, una desesperación horrible que no le deseo a nadie”, relató.

De inmediato el joven de 36 años se hizo viral y su video se difundió no sólo en internet sino también en algunas emisoras de televisión, en donde los comentarios más recurrentes se referían a él como un “elocuente y estructurado” personaje.

Infobae

Tal es así que debido a su repentina fama, el empresario Simón Levy ofreció una recompensa para dar con su paradero. A través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que la persona que lo encontrara recibiría la cantidad de 8,000 pesos.

“El que encuentre a este joven y me ayude a localizarlo en Ciudad de (México), le entregaré 8 mil pesos a quien lo haya encontrado. ¿Me ayudan a correr la voz?”, anunció el ex subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno de México.

Pasaron algunas horas hasta que el usuario Jaime Ortega dio noticias del joven tabasqueño. En la misma red social, el ciudadano publicó una fotografía en la que ambos aparecían; además, decidió donar a Miguel la recompensa ofrecida por Simón Levy.

El empresario Simón Levi ofreció una recompensa para encontrar a Miguel Córdova (Foto: Twitter / @SimonLevyMx)

Ahora se dio a conocer una entrevista para el canal Ruido en la Red de Youtube, donde Miguel Ángel Córdova Córdova contó aspectos de su vida y narró cómo salió de su natal Tabasco cuando tenía tan solo seis años. Sus andanzas lo llevaron a los 16 años a Monterrey, donde conoció a la cantante Ana Bárbara en 2001 en un jaripeo:

“Si me está viendo mi Altagracia, aquí sigo vivo, te dije que este loco no se raja”, reveló con una gran sonrisa Miguel Ángel respecto a la intérprete de Bandido, quien como se sabe, su nombre real es Altagracia Ugalde Mota.

“A Altagracia la conocí en el jaripeo de Monterrey; a mi guapa, hermosa, grupera, Ana Bárbara... Fue mi gran amiga y donde quiera que estés, te amo chula, ese es el nombre original de “Ana Barbis” mi Altagracia”, expresó Miguel, quien prefiere ser llamado “Angie”, como su abuela, sobre la también compositora, a quien recuerda con gran cariño.

“Con ella viví experiencias muy hermosas, lo que no viví en su momento de niñez ella me lo dio y me lo recompensó a mis 16 años, con mucho respeto fue mi gran madre, después de la otra, ¿cómo ves amiga?”, explicó a su entrevistadora Miguel Ángel, el ahora famoso sobreviviente del trágico desplome de dos vagones en la línea dorada del Metro que dejó un saldo de al menos 27 muertos y más de 70 heridos.

SEGUIR LEYENDO: