Recuerdan el presunto amorío de Paty Manterola y Enrique Peña Nieto: “Una noche con él”

Paty Manterola y Enrique Peña Nieto pasaron juntos una noche, según la periodista Rebecca Solano (Foto: Instagram @epn @patriciamanterola)

El tercer capítulo de Luis Miguel: La serie trajo consigo nuevas controversias y aspectos poco conocidos en la vida personal del cantante, pues se le dio continuidad a cómo fue el acercamiento que tuvo con su hija cuando ésta era una niña y además su ruptura con su entonces novia Érika, personaje interpretado por Camila Sodi y que hace referencia a Issabela Camil.

En este episodio de la segunda entrega del serial, también se presentó al personaje de Cris Valdés, un cantante que representa un rival artístico para el intérprete de La media vuelta, y que está basado evidentemente en Cristian Castro, quien a inicios de la década de los 90 conquistó al público con baladas románticas por lo que se le posicionó a la par del “Sol”.

Pero uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparición del personaje de “Paola Montero”, una mujer que, según se relata en la trama, canta la canción “Everybody loves banana”, en clara alusión a alguna integrante del grupo Garibaldi.

Con notable enojo, Paty negó poseer las actitudes y rasgos frívolos con que se creó al personaje de "Paola Montero" (Foto: Instagram @luismiguellaserie @patriciamanterola)

Las especulaciones no tardaron en surgir, pues el personaje en cuestión es interpretado por la actriz Fátima Molina, cuya fisonomía remite a dos de las integrantes de la banda en aquellos tiempos: Paty Manterola y Pilar Montenegro.

Luego de recibir menciones asegurando que el personaje se trataba de ella, fue Manterola quien se mostró a disgusto en un comunicado donde expresó su molestia por la “licencia creativa” que se dieron los guionistas de Luis Miguel: La serie, al retratarla como una mujer frívola y que incluso tuvo que ver con el abandono del popular cantante a su hija, entonces niña.

Así lo escribió Manterola en su cuenta de Instagram: “Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”.

Manterola aseguró que nunca coincidió con Luis Miguel en Chile, como se asegura en la serie (Foto: Instagram @patriciamanterola)

Sin embargo, éste no sería el primer escándalo con tintes románticos y amorosos que la ex Garibaldi ha tenido que afrontar, pues la tarde de este miércoles 28 de abril, la conductora de De primera mano, Addis Tuñón, recordó que anteriormente corrió el rumor de que Paty había tenido un fugaz romance con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Tuñón revivió el episodio en que Manterola fue expuesta ante los medios de comunicación cuando una ex novia del político priista ventiló el encuentro romántico que presuntamente hubo entre ellos.

“La vez que yo he visto que realmente han exhibido a Paty Manterola en una circunstancia que ella no se lo esperaba fue hace años, cuando la ex novia de Peña Nieto (Rebecca Solano) dijo que cuando se encontró nuevamente con Peña Nieto, siendo su novio, él le confesó que Paty Manterola se había quedado una noche con él en su casa de Ixtapan de la Sal y al día siguiente había invitado a comer a la señora Angélica Rivera”, dijo Tuñón.

Addis Tuñón recordó lo publicado en el libro de Rebecca Solano (Foto: Instagram de Addis Tuñón)

La periodista de espectáculos además aseguró que, a pesar de que ese episodio quedó plasmado en un libro hace varios años, en aquel momento la cantante y actriz no hizo ningún comentario al respecto, caso muy diferente a su reacción de ahora con la exitosa bioserie: “Esto forma parte de un libro y Paty Manterola no dijo nada. Tan molesta está ahora que sí se pronuncia al respecto”, agregó.

“Eso dice Rebecca Solano. Es una situación que está plasmada en un libro. A ella la entrevistan y ella platica lo que pasó y cómo fue que terminó su relación de noviazgo con peña Nieto y cómo inicia su noviazgo con Angélica Rivera”, sentenció la comunicadora.

