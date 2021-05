Cómo fue la fuerte depresión que Sergio Basáñez tuvo que enfrentar por dos años

Sergio Basañez sufrió de una fuerte depresión cuando grababa "Amor en Custodia" (Foto: Instagram / @sergiobasanez_oficial)

Sergio Basáñez anunció felizmente que es parte del elenco de La Desalmada y a sus 51 años goza de estabilidad en su vida, pero no siempre fue así, pues hace algunos años tuvo una fuerte depresión por la que se vio orillado a exigirse mucho física y laboralmente.

El actor, que recientemente celebró su cumpleaños, ha participado en decenas de telenovelas y abrió su propio restaurante en San Miguel de Allende el año pasado, pero esto lo logró atravesando los malos momentos: no precisó cuáles fueron, pero dijo que éstos lo llevaron a una depresión, la cual declaró puede darse por maltrato en el área laboral.

“Yo fui, fui a terapia, hablé con el médico, hablas de todo. Me dieron medicamento, estuve dos años”, dijo el protagonista de Amor en Custodia en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Margarita Gralia y Sergio Basáñez en sus papeles de "Paz" y "Aguirre" (Foto: Captura de pantalla)

Durante el tiempo que tuvo que ser tratado por especialistas, su carrera se vio afectada debido a que su mente no funcionaba igual y le costaba mucho trabajo memorizar sus líneas, además de sentirse desconectado de su realidad.

“Me noqueaban. Tú me platicabas ‘oye, Sergio, a tu abuelita la atropellaron’, ‘¿qué tal?’ era lo único que contestaba yo. [...] No te da hambre, no te paras de la cama, estás ahí y tienes una recurrencia a estar pensando en la muerte constantemente”, reveló.

Aunque sus declaraciones fueron fuertes, Besáñez aseguró que había superado esa terrible etapa de su vida gracias a la ayuda que recibió.

Sergio Basáñez estuvo en terapia por dos años para superar su depresión (Foto: Instagram / @sergiobasanez_oficial)

Anteriormente, el actor de Catalina y Sebastián relató en Historias Engarzadas que su forma de contrarrestar su malestar y depresión antes de acudir con un especialista, fue hacer ejercicio de forma exagerada hasta que su cuerpo no soportó más.

Agregó que durante la grabación de Amor en Custodia fue su peor época, pues sentía una gran desesperación. “Me descontrolé al borde de llorar todo el día y no poder dejar de llorar. Una angustia terrible, no dejaba de mover mis manos, mis pies, siempre los estaba tallando. No podía salir de mi casa, me daba miedo manejar”, expuso.

Ahora en redes sociales, el histrión presume de gozar de salud y felicidad. No ha dejado de trabajar y hacer ejercicio. En medio de la pandemia y la crisis que hubo dentro del medio artístico por falta de proyectos, anunció el septiembre pasado que abriría su propio restaurante, el cual también atiende, para poder sobrellevar sus gastos.

El actor abrió su restaurante el años pasado y está en el rodaje de "La Desalmada" (Foto: Instagram / @sergiobazanez_oficial)

Según relató, se sentía triste por cómo la emergencia sanitaria le había pegado a los artistas, pero recibió en el mejor momento la noticia por parte de sus socios que por fin su restaurante sería inaugurado y fue para Guanajuato para festejarlo.

Ahora se encuentra en las grabaciones de La Desalmada junto a Livia Brito, José Ron, Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos, inclusive este martes Basañez festejó en e Estado de México junto al elenco su cumpleaños número 51.

La telenovela comenzó su rodaje el pasado marzo y se espera que comience su emisión el próximo julio en horario estelar a través del canal de Las Estrellas.

El proyecto, producido por José Alberto Castro, también es el regreso a la pantalla de Brito después del tiempo que tuvo que apartarse debido al altercado que tuvo con el fotógrafo Ernesto Zepeda, a quien supuestamente agredió junto a su novio mientras disfrutaban su estancia en la Riviera Maya.

SEGUIR LEYENDO: