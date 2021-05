Lolita Cortés lució pasos de reggaetón en “Las Estrellas Bailan en HOY”

Lola Cortés bailó una canción de género urbano (Video: Twitter / @programa_hoy)

Durante el programa Las Estrellas Bailan en Hoy del 4 de mayo, Lolita Cortés le dejó en claro a Michelle Vieth que su presentación no había sido lo que esperaba “¿Esperamos toda una semana para esto, en serio, Michelle?”, dijo decepcionada la jueza mientras Manuel Turizo hacía ademanes de incomodidad.

A pesar de su dura crítica a la pareja de concursantes conformada por Emir Pabón y la protagonista de Soñadoras, La Juez de Hierro se dio unos segundos de diversión en el escenario, pues se paró frente a la barra de los jueces y en altos tacones blancos comenzó a bailar un tema de Manuel Turizo, invitado del programa.

Una cámara logró captar este peculiar baile que recuerda a pasos de twerk o reggaetón, al parecer esto no salió al aire en el programa Hoy, la actriz de teatro se desplazó a lo largo de la mesa de jueces, así que sus compañeros la ovacionaron y animaron hasta que regresó a su lugar.

Lola Cortés es considerada "La juez de hierro", y su participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy" lo ha demostrado. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

El video de la estricta artista fue publicado a través de la cuenta oficial de Twitter de Hoy “Así baila Lola Cortés al ritmo de Manuel Turizo”, escribieron.

Manuel Turizo es un cantante y compositor de 21 años cuyo estilo musical es música urbana, este joven colombiano acudió al matutino para promocionar su nuevo álbum Dopamina.

De acuerdo con la publicación más reciente de Hoy en Instagram, una de las parejas que estará en el escenario este miércoles 5 de mayo es la de Laura Bozzo junto a Carlos Bonavides; además, estarán de invitada Irina Baeva para difundir el estreno de la segunda temporada de El Dragón.

La presencia de esta actriz no es muy bien recibida por los fans pues la caja de comentarios de dicha publicación tiene mensajes como “¿Neta alguien quiere a Irina?” “No queremos a Irina” y “Que no esté Irina ya nos enfadó”.

Los jueces de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' son Latin Lover, Andrea Legarreta y Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Lolita Cortés considera su participación en realitys como un reconocimiento a su carrera, respecto a su exigencia en dichos concursos expresó lo siguiente durante una entrevista que le hizo Jorge ‘el Burro’ Van Rankin: “la gente en México no está acostumbrada a que se le diga que hace las cosas mal, estamos llenos de egos”.

“Ya no vengas, porque lo hace excelentemente bien sin ti”, fue el mensaje que le dedicó Lola Cortés a Michelle Vieth, la concursante quien se tuvo que ausentar por un problema médico, esta bailarina incluso vomitó en vivo.

Michelle Vieth bailó en compañía de Emir Pabón una canción de Manuel Turizo. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Esto no impidió que la protagonista de Mi pequeña traviesa se presentara en compañía de Emir para bailar Una lady como tú, canción de Turizo. Sin embargo, y a pesar de la actitud positiva de la pareja, la dura crítica de Lolita cayó sobre ellos sin piedad.

La ex jueza de La Academia dejó en claro que consideraba que la falta de comunicación con su compañero y el público fue una grosería.

“La molestia más grande fue: ¿por qué no viniste y dijiste ‘Me pasa esto’ y no sólo con esta casa televisora y el público, sino con tu pareja”, le reclamó Lolita. Además, también comentó que el hecho de ser artistas implica cuidarse más para dar el ejemplo, por lo que una enfermedad no era un pretexto.

Lolita Cortés comenzó en teatro a los 8 años (Foto: captura de pantalla /lasestrellas.tv)

En la emisión del jueves 28 de abril ‘La juez de hierro’ otorgó por primera vez una calificación de diez a Emir Pabón y Cynthia, una bailarina de apoyo que reemplazó a Michelle Vieth en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Lolita Cortés fue la más emocionada ante la presentación: “Tú lo traes en la sangre, viejo. La música, el gusto por el baile, tú lo traes en la sangre”, compartió.

Si bien la pareja original de Pabón es Vieth, los jueces reconocieron que el ánimo y talento de la bailarina que lo acompañó lo motivó a mejorar sus pasos de baile.

