“Te recuerdo con horror”: Talina Fernández reveló quién la orilló a salir de “Hoy”

La conductora de televisión Talina Fernández reveló los malos tratos que recibió mientras trabajaba como presentadora de Hoy, la revista matutina de Televisa, y que determinaron su salida del programa.

La apodada “dama del buen decir” fungió como presentadora del matutino en 1998 y trabajaba junto al actor y ahora político Alfredo Adame. Sin embargo, durante su desempeño en la revista televisiva Talina recibió malos tratos por parte de Alexis Núñez, quien en ese entonces ocupaba el cargo de productor.

Fue hace unas semanas durante una dinámica en el programa Sale el Sol, que la presentadora narró algunos episodios desafortunados entre ella y el productor y aseguró que este le hizo “la vida imposible”, a tal grado que tuvo que despedirse de la revista.

“Yo empecé el programa ‘Hoy’ con Alfredo Adame, me llevaba muy bien con él, pero con el que no me llevaba, desde el principio me aborreció, era con un productor que trajo Televisa, que se llamaba Alexis Núñez. Me hizo la vida tan absolutamente miserable que tuve que dejar el programa ‘Hoy’”, señaló Talina.

“Me hablaba feo, ‘vete para allá', horrible. No sabes qué ser humano tan especial. Y yo fui su pluma de vomitar, así que en cuanto yo aparecía este hombre empezaba a triar malas ondas, tanto que me fui del programa. Alexis Núñez te recuerdo con horror”.

Talina conmovió a todos los espectadores y conductores del programa cuando recordó a su hija Mariana Levy y rompió en llanto al hablar de su desafortunado fallecimiento. Foto: Archivo

Por otra parte, el pasado 29 de abril en el mismo espacio televisivo de grupo Imagen, Talina conmovió a todos los espectadores y conductores del programa cuando recordó a su hija Mariana Levy y rompió en llanto al hablar de su desafortunado fallecimiento hace 16 años.

Durante la transmisión de aquella revista televisiva, Talina Fernández recordó algunas experiencias que vivió junto a su hija días antes de que falleciera por un infarto cerebral provocado por el temor a sufrir un altercado y decidió leerle una carta.

“Estas aquí, en los recuerdos, dentro de mí. Estás en tus hijos, en tus hermanos, en cada espacio, cada olor, cada música, me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas volando para seguirnos amando. Gracias Dios por 39 años de Mariana Levy en mi vida”, leyó.

Conmovida, Talina recordó el momento en que la actriz de La pícara Soñadora ingresó de emergencia al hospital en donde trabajaba el doctor que la había atendido desde que nació.

Entre lágrimas, Talina Fernández confesó que sólo se preocupó por cuidar a María, la hija que procreó Mariana Levy con el actor Ariel López Padilla.(Foto: IG @marialevyy)

“Como nos dolió la muerte de tu pediatra y el pediatra de tus hijos y compañero mío del Colegio Alemán (...) que extraño destino que te murieras 15 días después frente a su consultorio a donde te llevaron en brazos para reanimarte; ya te habías ido”, dijo.

La conductora de 76 años narró que en en el funeral de su hija decidió poner música del cantautor cubano Francisco Céspedes. Además, dijo ser consiente de que en aquel momento no prestó atención al dolor que estaban padeciendo sus otros dos hijos al igual que su mamá y sólo se preocupó por cuidar a María, la hija que procreó Mariana Levy con el actor Ariel López Padilla.

La actriz conmovió a todo el foro con las hermosas palabras que le dedicó a su fallecida hija. Entre llanto y aplausos de los presentes, la actriz agradeció por el espacio que le dieron para hablar sobre Mariana Levy y aseguró que no se quedó con ganas de decirle nada a pesar de que su despedida sorprendió a todo el medio del espectáculo.

