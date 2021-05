Mariana Echeverría sorprendió a sus fans con foto en traje de baño

Mariana Echeverría cuando Me Caigo de Risa homenajeó a RBD (Foto: IG @marianaecheve)

Mariana Echeverría publicó este primero de mayo una fotografía donde traía puesto un traje de baño negro, lucía gafas oscuras y sonreía a la cámara con el azul del Mar Caribe de fondo, la actriz estaba descendiendo hacia el agua.

La integrante de La familia disfuncional en Me Caigo de Risa acompañó su imagen con un mensaje dirigido a la plenitud de las mujeres que son mamás. Ella recientemente dio a luz a su bebé Lucca.

“¿Quieres ser una buena mamá? Cuida de ti: corre, llora, sonríe, besa, ve al spa, sal con tus amigos, duerme una larga siesta, HAZ CUALQUIER COSA PARA RENOVARTE, tu familia te necesita bien y feliz”, escribió la actriz.

Ella también etiquetó a su pareja y le agradeció por siempre apoyarla en todo.

La publicación de Mariana Echeverría (Foto: captura de pantalla Instagram/@marianaecheve)

En dos horas su publicación alcanzó más de 70,000 ‘Me gusta’ dentro de Instagram, la caja de comentarios también se llenó de mensajes que la halagaron, entre ellos se pueden leer “No entiendo porque hay gente que te critica por tu físico si estas muy guapa Marianita” y “Mariana sigo a muchas mamás y de verdad eres de las que más admiro, te me haces tan tan real!”.

Andrea Legarreta por su parte le comentó con emojis de corazones. Cuando esta actriz fue presentada como una participante de Las Estrellas bailan en Hoy se sinceró sobre lo difícil que le ha sido recuperar su figura tras el embarazo.

“La mayoría somos mujeres que nos cuesta estar en un 60-90-60. Después de haber parido alguien me dijo: ‘oye ¿por qué no te cambias? se te ve pancita’, a lo que yo respondí ‘acabo de tener un bebé hace dos meses’, me cuesta bajar de peso, pero estoy contentísima”, dijo la concursante.

La foto de 2019 que subió a su Instagram (Foto: Instagram/@marianaecheve)

Ella también platicó que usó tratamientos a base de vendas frías y que en la recta final de su embarazo tuvo una intervención médica. Algunas personas la han criticado por su peso.

Esta no es la primera vez que Mariana Echeverría realiza alguna reflexión sobre los temas de la maternidad y la figura femenina, pues el 28 de marzo de este año subió una fotografía de 2019 para hacer una comparación de cómo era su silueta.

“Siempre he creído que los que dicen que cuarenta días después del parto todo vuelve la normalidad, se quedan cortos.”, escribió en su mensaje.

También mencionó que “los cambios tanto físicos, hormonales, como emocionales que sufre la mujer durante el embarazo y el parto necesitan su tiempo para acomodarse y volver a la normalidad.”. Finalmente mencionó a las mujeres que han sido madres y se dijo empática con ellas pues sabe que esos factores no se equilibran en un lapso de mes y medio.

Mariana Echeverría y Faisy hablaron cómo era su amistad antes de "Me caigo de risa", en donde se convirtieron en familia (Foto: YouTube / Faisy)

Mientras recordaban por lo que han tenido que pasar a lo largo de su amistad, Mariana Echeverría y Faisy revelaron que se conocieron en un antro y que las intenciones del presentador, en un inicio, fueron las de obtener más que una amistad de Echeverría.

Omar Reyes, mejor conocido como Faisy, a través de su canal de YouTube en el que se dedica a relatar cosas que hace en su vida diaria, invitó para su más reciente video a Mariana, una de sus compañeras mas cercanas que integran a su Familia Disfuncional.

Antes de comenzar a revelar secretos sobre sus otros “familiares”, Mariana dijo que ella y Faisy desde hace algunos años atrás se conocían por trabajar en el medio artístico, pues mientras ella trabajaba en Se Vale, él estaba en Fox Sports, pero nunca se llegaron a hablar.

