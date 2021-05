“Horrible”: Juan Diego Covarrubias reveló cómo fue su experiencia probando la marihuana

Juan Diego Covarrubias relató que fue en Canadá que probó la marihuana (Foto: Captura de pantalla YouTube)

El actor Juan Diego Covarrubias junto a Raúl Araiza, Paul Stanley y Yordi Rosado, compartieron cómo ha sido su experiencia al consumir drogas y aseguraron que tienen muy malos recuerdos de cuando se atrevieron a probar productos con cannabis.

Durante el programa Miembros al Aire, los presentadores le preguntaron a Juan Diego si alguna vez había ingerido algún tipo de sustancia nociva, a lo que él respondió “de hecho sí, marihuana” y bromeó diciendo que no se ha vuelto adicto a pesar de que “llevo fumándola desde los 14”.

Covarrubias relató que por unos meses fue a Canadá, lugar en donde es permitido consumir cannabis de forma recreativa. Ya que fue un viaje con amigos, todos sentían curiosidad por saber cómo eran los efectos de fumarla, pero no fue lo que esperaba.

El actor dijo que le costaba trabajo caminar del mareo que sentía (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Siempre por curiosidad, me fui a estar por unos meses a Canadá y allá hasta en las tienditas te la venden. [...] A mí me fue muy mal, haz de cuenta que la cama voladora, pero caminando. Horrible”, expuso el actor de La Vecina.

Paul Stanley también relató que la primera vez que la consumió fue una muy mala experiencia para él, pues pensaba que estaba siendo observado mientras se encontraba en un famoso restaurante. Raúl Araiza y Jorge “El Burro” Van Rankin confesaron que ellos tampoco disfrutan mucho de la cannabis.

Por su parte, Yordi Rosado dijo que para él había sido todo lo contrario, pues pudo reirse junto a Facundo, con quien estaba cuando la probó. Confesó que fue a los 40 años cuando se animó ya que en realidad sentía miedo de los efectos.

Yordi Rosado reveló que probó la marihuana con Facundo (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Fue en Acapulco. Estuvo muy divertido, yo me reí muchísimo, a mí me dio para bien, me reí cañón. Pero yo soy muy controlador, entonces me daba miedo que se me fuera el control, entonces me daba miedo ir al baño porque yo sentía que en el espejo iba a ver algo”, narró el presentador.

Su experiencia no finalizó tan bien, pues dice que antes de que el efecto pasara, uno de sus acompañantes le dijo que hiciera un movimiento con las manos que terminó asustándolo y desde ese momento ya no pudo reir hasta que todo terminó.

‘El Burro’ dijo que él ha intentado experimentar con otro tipo de productos que son más populares actualmente, gracias a que un compañero, de quien no quiso revelar la identidad, le aconsejó que les probara.

"El Burro" probó gomitas con THC y tuvo un cuadro de ansiedad (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Lo que probó fueron gomitas de THC, las cuales al principio pensó que no le provocarían ningún efecto, pero a los pocos minutos sufrió un pequeño ataque de ansiedad.

Otras celebridades han contado sus malas experiencias consumiendo sustancias controladas, como fue el caso de Natalia Téllez. La actriz reveló durante el programa Netas Divinas que sufrió una crisis de ansiedad derivada por su consumo de gotas de CBD, un componente de la cannabis o marihuana, que Téllez usa para la relajación e inducir al sueño.

En su programa, Natalia relató que para curar su insomnio recurrió a dicho compuesto, con el cual no presentó ninguna alteración hasta que cierta vez se excedió en su dosis habitual, hecho que la hizo vivir “el infierno en la tierra”.

Y es que fue el hecho de que no supo bien a bien si se había tomado su dosis lo que propició que triplicara su suministro, provocando con esto una complicación al alterar sus sentidos negativamente.

