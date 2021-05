Andrea Legarreta celebró el inicio del mes en bikini y en la playa: “Aquí viendo a Mayo llegar”

Andrea Legarreta se dio una escapada a la playa junto a su familia. (IG: andrealegarreta)

La conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta, compartió una espectacular fotografía en la que mostró lo relajada que se encuentra en la playa.

Pues Andrea Legarreta posó en un bikini negro, dejando ver la increíble figura que tiene a sus 49 años.

En la postal, Lagarreta posó desde un barandal rojo con vista al mar, mientras ella con una gran sonrisa disfruta de los rayos del sol.

Y según lo que escribió para acompañar su foto en bikini se encuentra celebrando la llegada del quinto mes del año.

“Aquí viendo a Mayo llegar. ¡Feliz sábado hermosuras! Dios me los bendiga a todos”, se lee en la publicación que a pocos minutos de ser compartida ya supera los 35 mil likes.

La conductora presumió su figura en bikini a los 49 años. @andrealegarreta / Instagram

La publicación no sólo se llenó de los comentarios de sus más de cinco millones de seguidores, pues algunos famosos ya dejaron sus comentarios.

Uno de ellos es el del cantante y compositor Erik Rubín, con quien Legarreta lleva 21 años de matrimonio.

Y por su reacción con varios emojis de caritas enamoradas, el cantante dejó ver lo feliz que sigue con Andrea Legarreta.

Mientras que otras celebridades se unieron para expresar lo bien que luce la conductora en bikini.

Una de ellas fue Vielka Valenzuela, quien escribió “Espectacular” o Cynthia Urías quien quedó sorprendida por la publicación: “¡Qué bárbara! Te amo”.

Desde ayer por la tarde, la familia Rubín Legarreta ha compartido imágenes sobre su viaje a la playa y aunque no han revelado en dónde se encuentran han compartido algunos videos.

@erikrubinoficial / Instagram

Andrea Legarreta publicó un par de historias de Instagram en las que acompañó el atardecer con la canción Cuando mueres por alguien de Erik Rubín y Mía.

En una segunda historia suena la canción Bésame y calla mientras la madre de familia camina por la orilla del mar.

Sin embargo, no fue la única en compartir el fin de semana de descanso que comparten en familia, pues el ex Timbiriche también publicó varios videos mostrando el paisaje.

Y en sus historias de esta mañana mostró el desayuno que la pareja disfrutó en compañía de sus dos hijas.

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

Esta no es la primera vez que la también actriz muestra a sus seguidores de Instagram como disfruta del sol y la playa.

Pues en varias de sus publicaciones Andrea Legarreta ha posado en trajes de baño de diferentes modelos para mostrar su cuerpo torneado.

Una de las más recientes fotos fue con un bikini naranja, compartida por la conductora para celebrar sus cinco millones de seguidores; mostrando los dedos de su mano derecha y una gran sonrisa agradeció a cada uno.

“¡¡5 millones de GRACIAS por estar, por acompañarme, leerme, apoyarme y sumar con su presencia en mi carrera y en mi vida!! Los leo, a veces no alcanzo a leer todo, pero ¡los leo mucho y valoro su presencia tanto!”, se lee en una parte del mensaje.

Andrea nació el 12 de julio de 1971 (Instagram)

En otra ocasión la madre de dos hijas, Mía y Nina, ha compartido que no se siente acomplejada ni con su persona ni con su edad.

Y con motivo de su cumpleaños, el 12 de julio del año pasado, Andrea Legarreta compartió un poderoso mensaje sobre su edad.

“Mientras más años tengo, mejor me sabe la vida. Me siento PLENA y FELIZ… Claro que mi vida no ha sido rosa, pero los momentos bellos opacan el dolor sentido, las risas limpian y borran las lágrimas, los amores presentes y verdaderos convierten en polvo y soplan los corazones rotos”, escribió.

En cuanto a los viajes en familia, el más reciente fue a Estado Unidos, cuando los cuatro integrantes del clan festejaron el 21 aniversario de bodas de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Y desde Miami compartieron un poco de sus espectaculares vacaciones en las que incluso Erik Rubín tuvo un percance y en una historia dijo “Me cag* un pájaro”.

SEGUIR LEYENDO: