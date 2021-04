Michelle Vieth vomitó en vivo y Laura Bozzo sustituirá a Anel: así se vivió el quinto episodio de “Las Estrellas bailan en Hoy”

Participantes de Bailan las estrellas en Hoy

La primera semana del reality show del programa Hoy llegó a su fin y aunque la transmisión estuvo llena de invitados, la mayor sorpresa se la llevaron los concursantes.

Lolita Cortés, mejor conocida como “La jueza de hierro”, sacó sus mejores calificaciones y comentarios hacia una de las parejas.

Claro que los buenos comentarios no sólo fueron por parte de la actriz, pues para ello también estuvo Albertano, quien se unió como “juez de oro”.

Su función como regulador invitado no fue el dar calificaciones, pero sí tenía entre sus manos la oportunidad de salvar a una de las cuatro parejas eliminadas, gracias a una moneda de oro.

Y antes de que los concursantes presentaran sus mejores pasos, el jurado y los votos del público determinaron salvar a Lambda García y a Mariana Echeverria; a Lourdes Munguía y Brandón; así como a Tania Rincón y Paul Stanley.

Esta última pareja se convirtió ya en una de las más aplaudidas de la gala. De acuerdo con lo que comentó Galilea Montijo, esta pareja se llevó el 31% de los votos totales del público, por lo que fueron merecedores de tres puntos extra.

Luego de darse a conocer las puntuaciones de los concursantes, las parejas sentenciadas mostraron sus mejores y peores pasos, así como un accidente que le provocó el vómito a una de las bailarinas.

Los primeros en salir al escenario fueron Macky y Tinieblas Jr, quienes movieron el cuerpo al ritmo de Mamarre, mientras el intérprete de la canción, el Guaynaa, los animaba como espectador y quien expresó lo mucho que le gustó la coreografía y “lo hicieron muy bien”.

Sin embargo, las criticas no fueron tan buenas. Lola Cortés mostró una cara de desagrado sin que los concursantes terminaran la pieza y en su critica destacó que “no estuvieron combinados”; incluso aseguró que su presentación anterior (al cual fue terriblemente criticada) fue mejor que la de este viernes.

Con un toque de humor y retomando la letra de la canción, el comentario de Andrea Legarreta fue “me faltó que me rebotara un poquito más, como que se me soltara un poquito más el resorte, pero me gustaron”.

Tanto Legarreta como Latin Lover le otorgaron un 6 a la pareja, mientras que Lola sólo les dio un uno.

A pesar de ello, el resto de comentarios no fueron tan positivos, pues tanto Lolita Cortés como Latin Lover coincidieron en que la presentación de ayer fue mejor.

Mientras tanto, la jueza de La Academia fue más sincera respecto al baile de las estrellas: “No estuvieron combinados en ningún momento, tuvieron problemas para cuadrar la coreografía y para salvar su eliminación les faltó mucho por dar”.

Por su parte, Albertano, con su característica forma de hablar, le dijo a Macky: “Había tristeza en tu mirada cuando tenía que haber mucha alegría; a pesar de que sonreías, te sentía desenchufada y en un reggaeton, lo que uno quiere ver es el rebote”.

Finalmente, destacó una característica entre los concursantes, pues mientras Macky miraba al piso, su pareja miraba al techo.

Tinieblas y Macky

La segunda pareja sentenciada fue Michelle Vieth y Emir Pabón, quienes variaron el ritmo del episodio con una canción disco.

Pero lo que causó sensación y preocupación tanto en el elenco como en los espectadores es el estado de salud de Michelle, quien antes de concluir con el baile ¡se vomitó en vivo!

Algo que Lolita Cortés no perdonó y expresó su disgusto: “Los nervios los usas a tu favor, no en contra; si en algún momento te sales mal, mejor no sales, no haces eso”.

Sin embargo, la nueva coreografía de la pareja tampoco fue bien recibida, incluso Latin Lover invitó a Michelle Virth a “creersela”, pues conforme avanza el baile “te desinflas”, sentenció.

Además, el look tampoco se salvó de los comentarios de “La jueza de hierro”, quien puso énfasis en el calzado de la bailarina: “Si su coreógrafo comete este error es un punto menos para ustedes”.

También le recordó a la pareja lo desfasados que se encuentran al momento de bailar, pues “él tiene la coreografía y tú lo estás volteando a ver”, aseguró Cortés.

Tras estos trágicos comentarios, salieron Marisol González y Moisés Muñoz a salvar el día, pues se robaron todas las felicitaciones del jurado, incluyendo los de la polémica jueza.

Al igual que la primera pareja, bailaron una canción del cantante Guaynaa, quien los felicitó por sus movimientos “en este perreo se rebotó”, aseguró.

Andrea Legarreta se limitó a felicitar a la pareja y a comentar que le “gustó más que el pasado”, pues se vio a una pareja llena de energía.

En la transmisión pasada, Lolita Cortés lanzó un fuerte comentario a Marisol “necesitas subir tu autoestima, muchisímo”; sin embargo, en esta ocasión la felicitó agregando “son otra pareja, son otros, la energía, la actitud, la conexión”.

El que causó un mini infarto en los concursantes fue Latin Lover quien expresó “no me gustó”, para completarlo con un “me encantó. Felicidades, muy bien”.

La última pareja en salir fue una de las más queridas por el público, pese a las complicaciones que ha presentado su bailarina estrella, Anel Noreña.

Quien antes de presentar su baile junto a Carlos Benavides se rompió en llanto para expresar su sentir: “Yo no pude venir a ensayar, me siento súper insegura, estoy muerta de miedo”.

Tras aclarar lo que se vivió en la semana, el bailarín presentó su baile en compañía de su coreógrafa; y tras despedirse de su pareja, llegó Laura Bozzo para integrarse como parte de los participantes y no dejar solo a Bonavides.

Incluso, el jurado se mostró comprensible por la difícil situación de salud que Noreña está viviendo al no poder mover con facilidad su piernas.

“Lo primero es la salud y lo entendemos; su presencia aquí y para nosotros honra este estudio”, dijo Lolita Cortés.

Finalmente, Albertano utilizó la moneda de oro para salvar a Michelle Vieth y a Emir Pabón.

