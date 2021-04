Por qué Chabelo es de nuevo tendencia en Twitter: usuarios extrañan “En Familia” los domingos

MƒXICO D.F. 27ABRIL2007.- Javier LopŽz "Chabelo", present— su nuevo material discogr‡fico, que se titula: "Lo esencial de chabelo", en el cual se incluyen sus canciones m‡s conocidas y un dvd con una serie de musicales del artista y el detras de camaras del programa que domingo a domingo, chabelo conduce. FOTO: GUILLERMO MARTêNEZ/CUARTOSCURO.COM

El famoso conductor, actor y comediante Chabelo es tendencia en Twitter, pues usuarios de la red social extrañan el programa En Familia, que se emitió durante 47 años en el Canal de las Estrellas. Internautas destacaron que lo mejor de su infancia era ver el programa de concursos y rifas.

También aprovecharon para hacer burlas por su longevidad, e incluso ironizaron que este podría ser el nuevo esposo de la Reina Isabel de Inglaterra. “Resuena el nombre de Chabelo entre la familia real”, escribió un usuario en Twtitter.

Los usuarios de la red social adelantaron que lo seguirían haciendo tendencia hasta dejar de extrañar el programa. “Chabelo no estará al aire, pero cada domingo será tendencia en Twitter, porque Chebelo fue, es y será lo más chingón que había los domingos en la mañana”, fue otro comentario.

Chabelo tendencia por su edad

Algunos usuarios de Twitter elogiaron que Chabelo siga siendo parte de la cultura que impera en redes y que lo destacan siempre en tendencia por su trayectoria y edad. En la red social precisaron que se trata de “bullying con cariño”. Algunos incluso mencionaron que le tienen aprecio por ser un famoso sin escándalos y carismático.

“Qué orgullo y digno de Chabelo, que ha envejecido con dignidad; bueno, aún que se vea muy chavo. Y sin duda es de las pocas personas, que no ha estado envuelto en chismes y política. Felicitaciones Chabelo, a diferencia de corrientes como Adame, el difunto Cepillín, o Alcázar”, expresó otro tuitero.

“Cada que leo a Chabelo en las tendencias me pregunto que será de nosotros el día que en verdad trascienda. Realmente todo ese bullying es cariño del bueno por ese señor que alegraba nuestros domingos cuando éramos niños y no tan niños”, señaló otra usuaria que de igual manera, extraña el programa como tantos fans de Chabelo.

Chabelo extrañan su programa

Por otra parte, están los inconformes que al no ver emisión de En Familia, que concluyó en 2015, prefirieron regresar a sus camas. “Domingo 7:20 am y otro día sin En Familia con Chabelo. Me voy a dormir otra vez”, también destacó en redes sociales.

En tanto, una polémica reciente relacionada con el programa fue que Jorge Alberto, el señor Aguilera, a quien más de dos generaciones recuerdan por sus participaciones en la recordada emisión, siendo especialmente icónica su sección de Los cuates de provincia, aseguró que tras el final del show después de tantos años, Chabelo abandonó a su producción y set con los que contó por casi 50 años.

Aguilera tiene infinidad de anécdotas del programa en el que participó cabalmente y con buen ánimo durante más de dos décadas, incluso forjó una relación de amistad con Xavier López Chabelo, quien además de haber sido el presentador principal también fue el productor y director del programa que acompañó a las familias todos los domingos a partir de las 07:00 horas.

Otro día sin Chabelo reclaman en Twitter

“Yo ya tenía la información de viva voz incluso de Pepe Bastón, que era ejecutivo de la empresa en ese momento, y todavía la gente de la producción encabezada por el señor Xavier López, nos decía que esperáramos, que eran rumores, pero ya estaba muy cantado, ya incluso había hecho la declaración dentro de redes, ya se había despedido del público, pero nosotros seguíamos estando como dicen ‘en el limbo’.

Pues tratamos de tener una cercanía y ahí sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué y no quiero saberlo, porque los únicos que pueden dar la fehaciente realidad de cómo ocurrieron las cosas fueron los actores de esa junta donde se acabó el programa”, recordó sobre el desafortunado final del programa.

