“Luis Miguel, la serie”: cuatro momentos clave de la segunda temporada que ya fueron desmentidos

Desde la primera temporada de Luis Miguel, la serie el nombre del cantante y de los aspectos más íntimos y privados de su vida han ganado un gran interés entre los espectadores.

Por supuesto, la segunda temporada de la bioserie despertó nuevamente este interés y aunque muchos aspectos fueron tomados de la vida real del cantante, otras son producto de la ficción.

Incluso la propia serie lo anuncia en cada episodio, pero no por ello se ha perdido la oportunidad de ver qué fue real y qué no lo fue.

Esto gracias a muchos de los involucrados, amistades o conocidos que estuvieron muy cerca del Sol de México y que han desmentido, confirmado y compartido sus propias versiones de la historia.

En cuanto a la segunda temporada de Luis Miguel, la serie estos son algunos de los momentos que han sido desmentidos por famosos cantantes, actores, productores y hasta por abogados.

RUPTURA CON ÉRIKA CAMIL

Aunque a este personaje lo vimos desde la primera temporada, en esta segunda entrega no se salvó de despertar dudas entre los espectadores.

En la serie se muestra el triángulo amoroso entre Issabela Camil, Luis Miguel y de la Madrid (Foto: Netflix)

Pues de la romántica relación que mantenía Luis Miguel y Érika Camil, interpretada por Camila Sodi y quien hace referencia a Issabela Camil, los espectadores fueron testigos de muchos altibajos.

Uno de los más recordados fue la ruptura de la pareja, tras casi siete años de relación, presuntamente por la exhaustiva búsqueda de Marcela Basteri, madre del cantante.

Sin embargo, entre los detalles de este largo y misterioso romance hay grandes diferencias entre la realidad y la serie.

Pues según las declaraciones de Tony Star, madre de Issabela, de fondo se encontraba la apretada agenda del intérprete de Suave: “La vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Érika (…) entonces empezaron a tener un distanciamiento”, contó a Ventaneando.

Claro que la implicada ha negado dar declaración alguna respecto a su romance y noviazgo con el intérprete de La Incondicional.

ENCUENTRO CON MICHELLE SALAS

El final del segundo capítulo de la serie, con el nombre de Noche de paz, dejó uno de los momentos más esperados por la audiencia, ya que finalmente se presentó a Michelle Salas en la historia.

Según ese capitulo El Sol de México visita a su hija a los cinco años y antes de entrar a la habitación le pregunta a “Sophie Salas” si su hija lo odia y la respuesta que recibe es “No, no te odia. Se muere de ganas por conocerte”, dice el personaje inspirado en Stephanie Salas.

Finalmente, el encuentro de padre e hija termina con un tierno abrazo que dejó lágrimas en los espectadores, ¿pero qué hay de cierto en esta versión?

De acuerdo con Michelle Salas en una entrevista del 2018 a la revista ¡Hola!, Luis Miguel sí estuvo en contacto con ella durante su infancia, por lo menos hasta los tres años y después de volvieron a reencontrar cuando era una adolescente.

Los detalles fueron compartidos por el abogado Ilan Katz a Me lo dijo Adela, en donde aseguró que hasta esa edad la adolescente seguía sin conocer a su padre.

Finalmente, padre e hija se conocieron luego de realizarse una prueba de ADN: “Nos fuimos a Los Ángeles, recuerdo que un día fue la prueba para Michelle y al día siguiente la hicimos con Luis Miguel, y la enfermera saliendo de hacerle la prueba a Luis Miguel, me dijo ‘no necesitas una prueba’, eran calcas. Dos semanas después salieron positivas”, explicó.

Y aunque Luis Miguel se perdió la oportunidad de ver crecer a Michelle Salas, uno de sus mejores amigos de la juventud aseguró que fue muy cercano a la niña.

En un encuentro con los medios, entre ellos Eden Dorantes, el “burro” Van Rankin contó cómo convivió con Michelle gracias a su amistad con Stephanie Salas: “A Michelle yo la cargaba de chavita. Yo me iba con Stephanie Salas, éramos muy amigos. Me la subía (a Michelle) de caballito, tenía cuatro o cinco años. A mí me adoraba, de repente la vi crecer”.

Incluso explicó que el cantante le llegaba a preguntar por el crecimiento de Michelle: “Stephanie era mi amiga y Luis Miguel nunca me decía nada, me decía ‘fuiste con Stephanie, cómo viste a la niña’, yo le contestaba ‘preciosa’... nunca dejaba que te metieras más”.

RELACIÓN CON “PAOLA MONTERO”

Este personaje ha causado mucha controversia tras el estreno del tercer capítulo, pues la mujer que fue presentada como “Paola Montero” o como “La chica Everybody loves banana”, presuntamente está inspirado en Patricia Manterola.

Y lo que en la serie fue mostrado como una aventura tras un concierto en Viña del Mar, trajo la molestia de la ex Garibaldi.

Quién es en realidad Paola Montero, amante de Luis Miguel que formaba parte del grupo Garibaldi (Foto: Twitter / @Lafatimamolina)

Por lo que a través de un comunicado Paty Manterola negó las especulaciones, aunque aseguró que por las características ella misma recordó a Garibaldi.

“Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, escribió.

También aclaró que ninguna de las escenas mostradas en la serie son reales: “Jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, continuó.

Sin embargo y pese a su postura, viejas declaraciones de la cantante sobre su relación con Luis Miguel salieron a la luz, mismas en las que confirmó algunas cenas con el cantante.

En una entrevista con Suelta la Sola, Manterola recordó cómo Luis Miguel le “tiró la onda”, aunque en otras declaraciones como al programa De Primera Mano, la cantante dijo que sólo los unió una amistad de 15 años.

LA HISTORIA DETRÁS DEL ÉXITO HASTA QUE ME OLVIDES

Uno de los momentos más recordados en esta entrega de la serie de Luis Miguel fue el cómo surgió la canción Hasta que me olvides, éxito del que los fans de el sol de México no dejan de cantar.

Pues según la historia que se cuenta en la producción de Netflix, la canción llegó a Luis Miguel gracias a Patricio Robles.

Escena que también desató los memes por el momento en el que Robles le propone al Sol de México escuchar e interpretar dicha canción, momento en el que el cantante dice “En tu vida, me vuelvas a tocar”.

Sin embargo, declaraciones de el “Burro” Van Rankin a los medios de comunicación, la verdadera historia detrás de este éxito musical tiene otro origen.

“La canción de Hasta que me olvides, eso nadie me lo puede contar: nos sentamos en la escalera de Jaime Camil Garza en (su casa de) Acapulco, y ahí Juan Luis Guerra escribió en una servilleta la canción”, explicó.

¿EXISTIÓ UNA RIVALIDAD CON CRISTAN CASTRO?

Con la entrega de la segunda temporada, el productor Alejandro Zepeda platicó con Sale el Sol sobre las diferencias entre Luis Miguel y Castro.

Foto: Cuartoscuro.

Según recordó, no todo fue tan diferente a lo que se presentó en la serie, pues Micky sí se molestaba al escuchar hablar de su competencia.

Tanto así que Luis Miguel: “Se enojaba tanto que cada que alguien ponía un disco de Cristian Castro lo aventaba por la ventana del coche”.

En cuanto a la relación de los cantantes, en la serie se ve la alegría de “Cris Valdés” al encontrarse con el Sol de México, versión que tampoco es tan diferente.

Pues según comentó el productor: “Cristian ha admirado mucho a Luis Miguel y siempre ha sido de respeto y admiración. Sí había una rivalidad y no de parte de nosotros. En la serie dicen ‘te copiaron el estilo’ y es totalmente mentira”.

Lo que sí terminó con la amistad de los cantantes fue una mujer, pues según contó Cristian Castro a PH: Podemos Hablar fueron amigos: “pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito”.

“La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, continuó.

Sobre esa misma experiencia el cantante recuerda con tristeza: “Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto... He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”.

