“Gusanos sin vergüenza”: Chumel Torres enfureció contra Morena, AMLO y la 4T

Chumel Torres comparó a Morena con una cloaca (Fotos: Cuartoscuro / Instagram @chumeltorres)

La tarde de este miércoles, Chumel Torres redactó tres tuits donde criticó la actitudes que ha mostrado un amplio sector perteneciente a la Cuarta Transformación tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar definitivamente las candidaturas de Morena en Michoacán y Guerrero.

“Que no se nos olvide que Morena propuso (y defendió) a un violador para que fuera gobernador y el INE se lo impidió. Den las maromas que gusten. Está muy claro quién es el malo de historia”, publicó el youtuber.

En un segundo tuit escribió “en mi país, los dinosaurios votaron por el meteorito”. Acompañado de un video de la conferencia mañanera donde se puede escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador molesto ante la decisión del TEPJF y la consideró como un “golpe a la democracia”.

“¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia”, expresó AMLO.

Video: Gobierno de México

En el último mensaje, citó y compartió la nota de un medio de información donde se da a conocer que Salgado Macedonio (en Guerrero) y Raúl Morón (en Michoacán) propondrán a sus hijos como los candidatos ante el Comité Nacional de Morena.

Ante esta noticia, Chumel enfureció y escribió: “Pinch*s gusanos sin vergüenza. Qué put* asco. Qué nivel de cloaca es Morena, es de no creerse”.

(Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres).

Los tuits de Chumel rápidamente han causado diversas respuestas por parte de algunos usuarios. En un primer momento están los que creen que el INE y el TEPJF han actuado contra Morena: “No son maromas. 1. Presunto violador hasta que la autoridad judicial (que nadie toca) diga lo opuesto. 2. El #INECorrupto aplicó la ley de forma selectiva contra el derecho de equidad y acceso a la justicia. Es el Estado de Derecho que pregona que se cumpla la #OposiciónMiserable”.

Por otra parte, algunos usuarios aseguran que se hará la operación “Juanito”: “Su siguiente jugada será más sucia aún. Pondrán a un títere cualquiera como candidato y cuando ganen en Guerrero (Morena está en primer lugar en las encuestas) a Salgado Macedonio lo nombrarán como gobernador suplente y el resto es historia”.

No obstante, días atrás, en conferencia de prensa, el ex contendiente por la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, afirmó que no habría “Juanito”: “Absolutamente no, no está en nuestra mente, es una decisión de la Comisión Nacional (de Elecciones), nosotros vamos a estar ahí viendo los perfiles que están en discusión y tomarán su decisión y nosotros la vamos a respetar”.

(Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres).

Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente expresó: “Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos para Michoacán y de 19 mil pesos para Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación. Se me hace excesivo y antidemocrático”.

Sin embargo, afirmó que se respetará el veredicto final y exhortó a la ciudadanía, especialmente de Guerrero y Michoacán, a “no caer en la provocación de la confrontación y la violencia”.

“No se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga la cabeza caliente (...) Hay que aprender a evadir el acoso y la provocación (...) Debe también de respetarse el veredicto, la sentencia (...) Entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y la violencia”, concluyó.

"Un golpe a la democracia", así consideró AMLO la decisión del Tribunal Electoral (Foto: Presidencia de México).

La tarde del martes 27 de abril el TEPJF determinó que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón no serán reintegrados al listado oficial de candidatos de Morena.

La determinación fue tomada después de valorar como procedente la posición del Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE), quien les negó la candidatura oficial después de que la Comisión de Fiscalización encontrara irregularidades en la precampaña de lo militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

