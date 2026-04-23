ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 23 de abril de 2026

La ANSES paga el jueves 23 de abril de 2026 a jubilados y beneficiarios cuyos documentos terminan en 9, conforme al cronograma oficial actualizado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para abril de 2026, que incluye un incremento del 2,9% y el mantenimiento del bono extraordinario para beneficiarios de la jubilación mínima. Los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y universales experimentan una actualización en sus montos a partir de este mes.

Quiénes cobran hoy, 23 de abril de 2026

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben en abril un incremento del 2,9% y el bono extraordinario de $70.000, totalizando $450.319,31 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cronograma de ANSES detalla que el jueves 23 de abril corresponde el pago a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Las personas cuyos documentos finalizan en 9 pueden acceder a sus haberes a partir de esta fecha. La actualización incluye el aumento del 2,9%, que se suma al monto base y al bono extraordinario de $70.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

El pago para titulares de la AUH y la Tarjeta Alimentar sigue el calendario habitual de acreditación. Para quienes poseen documentos terminados en 9, el beneficio se encuentra disponible este jueves, según la información oficial compartida por la ANSES.

La jubilación mínima se establece en $380.319,31 en abril de 2026, con actualización por índice de precios al consumidor (IPC) y suma extraordinaria para beneficiarios

La jubilación mínima para abril de 2026 se ubica en $380.319,31, una cifra que refleja el ajuste por inflación dispuesto a partir del nuevo esquema de movilidad. Aquellos jubilados que perciben el haber mínimo reciben, además, un bono de $70.000, completando un ingreso total de $450.319,31 en el mes. El haber máximo fijado para este período es de $2.559.188,81.

El incremento se aplica a todos los haberes previsionales, impactando también en las pensiones y otras prestaciones sociales gestionadas por ANSES. La actualización se fundamenta en el índice de precios al consumidor (IPC) difundido por el INDEC, que determinó el porcentaje de ajuste.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales perciben el mismo incremento porcentual del 2,9%. De acuerdo a la información oficial, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en torno a los $136.666 brutos por cada menor de 18 años. En el caso de la Asignación por Embarazo, el monto es idéntico.

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados también se actualiza, alcanzando valores que varían según el rango salarial del titular. Para el tramo más bajo, la prestación ronda los $26.000. La Asignación por Adopción se sitúa $492.000, mientras que la Asignación por Matrimonio es de $123.000.

Para el caso de hijos con discapacidad, la asignación es significativamente superior, alcanzando un valor bruto de $445.003, lo que representa un pago mensual líquido de $356.002,40

Estos montos están sujetos a cambios periódicos de acuerdo con la evolución del índice de inflación y el esquema de movilidad vigente.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

La proyección para mayo de 2026 indica que ANSES continuará aplicando la fórmula de movilidad basada en la inflación. Si se mantiene la tendencia observada en los últimos meses, se espera un nuevo ajuste sobre los haberes previsionales, aunque el porcentaje exacto dependerá del dato de inflación de abril que publicará el INDEC.

ANSES proyecta otro ajuste en jubilaciones para mayo de 2026, en función de la inflación de abril publicada por el INDEC y el esquema de movilidad vigente

En cuanto al bono extraordinario para jubilados y pensionados, las fuentes oficiales no han confirmado su continuidad para mayo. No obstante, desde el entorno de la ANSES señalan que la decisión será evaluada en función del contexto económico y fiscal.

La política de actualización automática de haberes pretende evitar la pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional argentino. Cualquier modificación en montos o en el esquema de bonos será comunicada oficialmente a través de los canales habituales de ANSES y el Boletín Oficial.