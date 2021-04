“No sean pend*jos”: Chumel Torres se molestó con seguidores de Morena por declaraciones de Monreal

Chumel llamó a los seguidores de Morena "pend*jos" después de la propuesta de reforma al INE por parte de Monreal (Fotos: Cuartoscuro / Instagram @chuemeltorres)

El creador de contenido Chumel Torres por medio de su cuenta de Twitter, pidió a los seguidores de Morena congruencia y mayor vigilancia en las acciones de su partido respecto a la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) que se desarrollará en el Senado de la República en los próximos meses, según declaraciones de Ricardo Monreal.

“‘Si perdemos, Morena reformará el INE’, ya dijo Ricardo Monreal. Pongan atención a estas cosas, para que luego no salgan con que ‘ay, Morena no era lo que esperábamos’. Les están diciendo clarito. Háganse pend*jos. Pero no SEAN pend*jos”, escribió.

El tuit rápidamente ha alcanzado más de 13 mil “Me gusta” y diversas respuestas como: “Y una vez que quede reformado hasta nunca con la democracia. Votarás por quién sea y por el cargo que sea, ellos (MORENA) decidirán quién gana y por cuánto”.

“El problema es que los fanáticos de Morena siempre sabrán cómo justificar todo. El Peje les puede cortar las piernas y después regalarles una silla de ruedas y se lo van a agradecer...”, comentó otro usuario.

Morena pedirá un periodo extraordinario en la Comisión Permante del Congreso de la Unión con el fin de obtener mayoría de diputados y senadores y así aprobar la reforma al INE (Foto: Cuartoscuro).

De acuerdo a información de Excélsior, el grupo parlamentario de Morena tiene planeada una reforma estructural para el INE. La cual se llevará acabo en caso de perder o ganar durante el proceso electoral de este año. Se informó que el plan será impulsar un periodo extraordinario para modificar las leyes electorales.

“Vemos que el árbitro por momentos se convierte en parte y abandona su labor de arbitraje imparcial”, expresó Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República.

Admitió que la planeación de la reforma es concreta para el órgano autónomo y se visualiza como una “estrategia política y legislativa”. Con el fin de lograrlo, planean hacer valer la mayoría calificada en la próxima Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Ha llegado el momento de pugnar por una reforma electoral profunda, que impida, entre otros puntos, ver a un Instituto Nacional Electoral totalmente fuera del principio de la legalidad”, argumentó el ex gobernador de Zacatecas.

La última gran reforma al INE se realizó en el año 2014 cuando se reformó el IFE (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo).

Al respecto del tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó “en el caso del INE, tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres”.

Lo anterior fue una de las pocas declaraciones que dio sobre la posible reforma al INE, debido a que prefirió no tocar “temas controvertidos” y los cuales no puede abordar con total libertad.

No obstante, sí señaló al consejero Ciro Murayama de “querer encarcelarlo” y de querer “cepillarlo”.

Después de darse a conocer que el INE informó en caso de que el presidente no acate las normas electorales en las conferencias mañaneras, podrá ser arrestado.

AMLO señaló a Ciro Murayama y dijo que el consejero lo quiere encarcelar (Foto: Presidencia de México).

“Se tiene que evitar el fraude electoral y el manejo del fraude en los medios de información, bueno el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto”, aseguró el mandatario, quien recordó el fraude del 2006 al cual llamó un “fraude cibernético”.

Por último, dijo que tocar estos temas no se relacionan con el apoyo a ciertos grupos políticos, sino que “esto es hablar de la democracia, si México se hundió fue por la falta de democracia que produjo una terrible pandemia de corrupción, entonces necesitamos la democracia”.

