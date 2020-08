La historia de Chabelo: el personaje que parece inmortal al sobrevivir a casi todos los de su generación

"Chabelo" tuvo muchas aventuras en su vida (FOTO: TERCERO DÍAZ/CUARTOSCURO)

Cada vez que alguien de la farándula fallece, sin importar si es extranjero o mexicano, el nombre de Chabelo se vuelve tendencia. Esto se volvió aún más evidente gracias a la cuenta que lleva por nombre “Chabelo vivió más que”.

El pasado viernes tras los fallecimientos de Manuel “el Loco” Valdés y Chadwick Boseman, su nombre e imagen fueron tendencia una vez más. Pero ¿qué es lo que se sabe en realidad de este comediante?

Los padres de Xavier López Rodríguez, nombre verdadero del actor, se conocieron en León, Guanajuato. Pero, de acuerdo con una entrevista que dio al diario Vanguardia, ellos se separaron y se volvieron a encontrar cuando ambos vivían en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Ahí, ellos se casaron y el 17 de febrero de 1935 nació su primer hijo, Chabelo.

Xavier, como era conocido en ese entonces, fue reclutado por el ejército estadounidense a los 18 años para pelear en la guerra coreana. A pesar de que entrenó en una base, se salvó de haber peleado, pues la guerra finalizó.

El comediante se salvó de participar en la Guerra Coreana (Foto: GUILLERMO MARTÍNEZ/CUARTOSCURO)

“Sólo estuve tres meses en la base militar de San Diego; afortunadamente, la guerra terminó y me regresaron a México”, contó al Diario de Coahuila.

Entonces regresó a México para cumplir su sueño mayor: convertirse en médico. De acuerdo con el diario Zócalo, López Rodríguez estudió cuatro años y a pesar de no haber terminado la carrera, abrió un sanatorio con un compañero.

“Quería estudiar medicina por pasión; de hecho, tuve un sanatorio donde operaba, con buena mano, junto a Juan, un compañero que sí terminó la carrera y con quien monté una clínica para atender a personas de bajos recursos”, relató en una visita a la Universidad Anáhuac.

De acuerdo con el diario Milenio su carrera en la actuación comenzó por accidente. El programa “Carrusel musical”, de Ramiro Gamboa, en el que trabajaba como ayudante de producción, necesitaban a un actor que interpretaría a un niño, pero se ausentó.

Chabelo salvó una emisión del programa "Carrusel musical" (Foto: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO)

Gamboa, después conocido como “El tío Gamboín”, sabía del talento de Xavier para doblar voces, por lo que le dio instrucciones para que se pusiera unos shorts y él saliera a escena con su “voz de niño”. Y en un sketch de 10 minutos minutos, Xavier pasó de ser un estudiante de medicina, al “amigo de todos los niños”.

El programa “En Familia con Chabelo” tuvo su primera emisión el 6 de diciembre de 1968 en el canal Televicentro. Gracias a éste ha tenido varios reconocimientos entre los cuales destacan dos Récord Guiness: el primero por la mayor trayectoria como conductor infantil durante 44 años y el segundo por el mayor tiempo haciendo un solo personaje (Chabelo por 53 años).

Pero con la llegada del internet y los memes, también llegaron las bromas acerca de su longevidad, especialmente porque muchos personajes de su generación, e incluso mucho más jóvenes ya han fallecido.

Aunque también hay bases para los rumores, pues según lo que López Rodríguez le dijo al diario El Universal en 2006, él debió haber fallecido desde los 70, después de un desafortunado incidente con una almendra.

De acuerdo con el actor, él debió morir en 1971 (Foto: EZEQUIEL TLAXCALA/ CUARTOSCURO)

“Una vez por comer una almendra descompuesta tuve parado el corazón minuto y medio e incluso me administraron los santos óleos. Vi mi vida de principio a fin: presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito. Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida. Eso ocurrió hace 35 años”, explicó.

En resumen Chabelo evadió una guerra, “sobrevivió” a la muerte, y ha sido un niño por más de 50 años. Es fácil ver el porqué es considerado como un ser inmortal.

