“Sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé”: Frida Sofía arremetió contra su expareja, Christian Estrada, y recordó su aborto

Firda Sofía arremetió contra su expareja, Christian Estrada, y recordó su aborto (Foto: Captura/YouTube Noche De Luz)(IG: ifridag / estradac11)

En medio de las múltiples acusaciones que ha hecho contra su familia, como el abuso sexual que sufrió por parte de Enrique Guzmán, Frida Sofía realizó contundentes declaraciones contra su expareja, Christian Estrada. Así lo dio a conocer la influencer a través de sus historias de Instagram, donde habló acerca de los motivos por qué abortó em 2018 cuando estuvo en una relación con Estrada.

De acuerdo con la influencer, decidió no tener al bebé cuando se enteró de que su exnovio mantuvo una relación con su madre, Alejandra Guzmán: “No soy asesina, soy consciente. Me tomé la pastilla a las 6 semanas cuando vi que el hombre que me embarazó se quedaba en hoteles con mi propia madre”.

Frida Sofía agregó que, de haber tomado otra decisión, Christian Estrada hubiera intentado “quitarle” la custodia de su hijo: “Ese maldito vividor sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé hablando mamad** de que estoy loca y mentiras de lo asqueroso que es por meterse con la madre de la mujer que embarazaste y abandonaste”, dijo la influencer en la red social.

Historia de Instagram de Frida Sofía, donde habló acerca de los motivos de su aborto en 2018 (Foto: Instagram @ifridag)

El mensaje de Frida Sofía estuvo acompañado de una imagen que busca concientizar acerca del aborto legal, en la cual se puede leer: “Escucha niña, es mejor no ser mamá... Antes que ser una mala madre”.

Fue en agosto de 2019 cuando la influencer habló por primera vez sobre el aborto que tuvo: “Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida. Porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho”, aseguró en entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando. Frida agregó que fue en año nuevo de 2018 cuando se hizo la prueba de embarazo y esta salió positiva.

“Sabía que él me embarazó para estar (con dinero) para siempre. Yo le dije en Año Nuevo, me dijo que tomaría un avión, él estaba en Los Cabos. Pero pasaron las horas y veo en el Instagram que estaba de fiesta. Y yo en mi cama, hecha mi*rda, sola, es lo más feo, de verdad. Lo más feo que me ha pasado en mi vida”, confesó durante la emisión de TV Azteca.

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Ale Guzmán, debido a la relación que ella mantuvo con su expareja, Christian Estrada (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

Frida Sofía relató que tiempo después fue con el ginecólogo y ahí le dijeron que tenía 5 semanas de embarazo: “Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no, no pude, porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí”.

De acuerdo con la influencer, tras contarle este suceso a su madre, no recibió apoyo por parte de ella, lo que provocó el distanciamiento entre ambas: “Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que se dejara de juntar con Cristian. me dijo: ‘Bueno, ¿no hubieras tenido al bebé, ¿o sí?’, por las medicinas que tomo sería un embarazo de alto riesgo”.

“Me tomé la pastilla, pero todavía me duele mucho. Jamás pensé que mi mamá me traicionaría así, y pues no se lo perdono, aunque diga que sí, todavía no se lo perdono. Qué horror. “No se vale, ni para el bebé, ni para mí, ni para el futuro. No podía. Y ahí corté el lazo con mi mamá y ella, conmigo, en realidad”, concluyó.

