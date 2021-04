Elizabeth Olsen confesó que pensó en cambiarse el apellido para evitar que la relacionen con sus hermanas Mary-Kate y Ashley

Mary-Kate, Elizabeth y Ashley Olsen (Shutterstock)

Elizabeth Olsen supo desde muy chica que la industria del entretenimiento puede ser difícil. En diálogo con la revista británica Glamour, la estrella de “WandaVision” de 32 años confesó que de niña pensó que tendría que cambiarse el apellido y que consideró usar su segundo nombre, Chase, para evitar ser relacionada con sus famosas hermanas Mary-Kate y Ashley.

“Tenía 10 años y tenía curiosidad por hacer una audición, y me di cuenta de que no era para mí, porque echaba de menos mi equipo deportivo, mi clase de baile y todas las actividades extracurriculares de la escuela”, dijo Olsen a la revista sobre su interés inicial en la industria.

De niña pudo conocer en profundidad la industria desde adentro, porque estaba en el set con sus hermanas, que compartieron el rol de Michelle Tanner en la famosa sitcom “Full House”.

“Durante ese tiempo también pensaba: ‘No quiero que me asocien con ellas’”, continuó. “Creo que entendí cómo era el nepotismo de forma inherente a los 10 años. No sé si sabía la palabra, pero era la sensación de no ganarme algo lo que me molestaba desde esa edad”.

Aunque Elizabeth admitió que se dio cuenta de que “tuvo que ver con sus propias inseguridades”, recordó haber pensado cuando era niña: “Voy a ser Elizabeth Chase cuando me convierta en actriz”. Obviamente, la actriz de “Avengers: Endgame” finalmente optó por usar su apellido. Y sus hermanas, que dejaron de actuar para incursionar en la moda, le han enseñado mucho a lo largo del camino y han sido una gran influencia para ella.

Elizabeth reveló que el mejor consejo de ellas fue: “‘No’ es una oración completa”.

Elizabeth Olsen (AFP)

“La palabra No era algo que recuerdo que mis hermanas decían, sin más explicaciones, y se volvió una palabra muy empoderante”, explicó la actriz. “Y para las mujeres, realmente lo es. Poder decir ‘No’ cuando tú quieras es algo muy poderoso”.

Elizabeth Olsen habló recientemente sobre vivir bajo la sombra de sus famosas hermanas, y le dijo a la revista Grazia USA en febrero de este que cuando se trataba de su carrera, ella “siempre había querido hacerlo sola”.

Aún así, dijo que había muchas cosas que la hacían sentir única de Mary-Kate y Ashley, por ejemplo, su amor por el teatro. “A mis hermanas no les encantaba estar en el teatro. No les gustaba el público en vivo. Eran bastante tímidas y eso las ponía nerviosas”, explicó Elizabeth.

Nacida y criada en Los Ángeles, Elizabeth dice que hubo un punto en el que no estaba segura de querer dedicarse a la interpretación. “Pensé que iba a ir a Wall Street. Era buena en las matemáticas y en las ciencias. Pero amo actuar”.

La actriz ha estado viviendo en Reino Unido con su prometido, el músico Robbie Arnett, desde octubre de 2020, y filmando otra producción para Marvel: “Dr. Strange 2″, junto con Benedict Cumberbatch. “Es una película descabellada””, compartió.

Olsen ya estuvo prometida en el pasado con el actor Boyd Holbrook, aunque la actriz terminó la relación en 2015.

La popularidad de la actriz creció tanto con WandaVision que eclipsó la de sus hermanas. Luego del estreno, en enero de 2021, muchos seguidores descubrieron el parentesco. La serie ha sido llamada la más feminista de todo lo que ha hecho Marvel hasta la fecha, tocando temas como la salud mental y el empoderamiento femenino.

