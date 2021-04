“No puedes ayudar a nadie si estás mal”: Juan Osorio reveló que estuvo en rehabilitación con Alejandra Guzmán

Juan Osorio y Alejandra Guzmán se habrían encontrado en rehabilitación (Foto: @dt.osorio / Instagram - @laguzmanmx / Instagram)

Juan Osorio aseguró que tiene una estrecha relación con la familia de Silvia Pinal y que aprecia mucho a Alejandra Guzmán, de hecho estuvieron internados en la misma clínica de rehabilitación y aconsejó a la cantante ver por su propia salud antes de buscar ayudar a otros.

Durante un encuentro con medios, el productor Juan Osorio reveló que él se considera muy cercano a Alejandra Guzmán y como su amigo ha tenido la oportunidad de hablar con ella, pero prefiere no hacer declaraciones porque la situación por la que cruza la intérprete de Hacer el amor con otro es muy delicada.

“Es muy difícil opinar cuando no eres tú, yo quiero mucho a la familia y saben tengo una amistad Silvia, con la misma Alejandra. No es nada fácil, es mejor mantenerse con la boca callada”, declaró el productor de ¿Qué pasa con mi familia?

Juan Osorio expresó que le desea lo mejor a Alejandra Guzmán y asegura que no volverá a caer en adicciones (Foto: Instagram / @juanosorio.oficial)

Agregó que Guzmán actualmente está muy afectada por las acusaciones por abuso que hizo su hija Frida Sofía a su abuelo, pues ella es muy sensible y una situación de esa índole afectaría a cualquiera. “Yo creo que es una situación que en la familia siempre afecta, y en lo personal siempre eres vulnerable. Alejandra es una mujer súper sensible”.

Osorio también habló de la etapa en que Alejandra estuvo en rehabilitación hace algunos meses, pues asegura que asistieron a la misma clínica de rehabilitación, en donde tuvieron la oportunidad de hablar acerca de sus vidas, por lo que piensa que esta será la última vez en que ella necesitará ayuda de este tipo..

“Alejandra es una mujer que la vida le ha cobrado muchas facturas, y lo sabemos todos, pero tengo mucha fe en que esta va a ser la buena, Alejandra de aquí se va a ir para delante [...] es una mujer muy fuerte, ha demostrado su carácter y estoy seguro de que va a salir de esta, es lo que mejor le deseo”, dijo Osorio.

A pesar de sus buenos deseos a Alejandra, cuando le preguntaron al productor qué pensaba de la relación madre-hija de las Guzmán, expresó que según su experiencia, la cantante debería “ver por sí misma, no puedes ayudar a nadie si estás mal, entonces hay que ver que ella esté bien, y ya después que empiece a ayudar y a solucionar todos los problemas, si no, no se va a poder”.

Alejandra Guzmán aseguró que lleva dos meses "limpia" (Foto: Me lo dijo Adela - captura de pantalla)

Juan Osorio compartió que su proceso de rehabilitación ha sido muy difícil, pues los síntomas de abstinencia pueden realmente afectarlo, pero él está dispuesto a salir de sus adicciones y hasta el día de hoy sigue en su lucha interna por superarse.

No es la primera vez que se sabe que Alejandra Guzmán se internó en rehabilitación para superar su adicción al alcohol y a las drogas, pero en entrevista con Adela Micha, la intérprete de Llama por favor reveló que la última vez que estuvo en rehabilitación fue hace dos meses y actualmente lleva “limpia” todo este tiempo, esperando seguir así a pesar de la difícil situación que atraviesa.

Durante la entrevista con Micha, Guzmán también aclaró que ha buscado a su hija para reconciliarse con ella, pues le duele la separación a la que han llegado, pero no ha logrado nada, por lo que prefiere no hablar más de su relación en medios y espera algún día poder entablar diálogo con Frida Sofía fuera de cámaras.

