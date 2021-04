Zac Efron habría terminado su relación con Vanessa Valladares

La relación de Zac Efron con Vanessa Valladares podría haber finalizado (Foto: Instagram@_is_ness/@zacefron)

Parece ser que la relación entre Zac Efron y la modelo australiana Vanessa Valladares, a quien conoció apenas el año pasado, ya terminó.

Los primeros reportes salieron a la luz gracias al diario The Daily Telegraph, pero el locutor Kyle Sandilands declaró que habló recientemente con el actor estadounidense, quien le reveló que ya no estaba con la modelo.

“No es solo The Daily Telegraph. También puedo confirmar después de hablar con él ayer. No es algo tan reciente como ayer, pero sí es reciente. Pero se han ido por caminos separados”, confirmó Kyle esta semana en su programa de radio The Kyle and Jackie O Show.

Aunado a esto, agregó que no fue una separación problemática, sino que las cosas simplemente no estaban funcionando debido a la ocupada agenda del intérprete de 33 años.

La causa del rompimiento habría sido por el ocupado horario del actor (Foto: The Grosby Group)

“No hubo drama, pero sí fue el final [...] Pasaron mucho tiempo juntos cuando él no estaba trabajando. Almorzaban y vivían en las mansiones en la playa, era una vida fabulosa. Y luego el trabajo vuelve y te devuelve directamente a la realidad, así que es una pena”, finalizó el locutor.

Un cuento de hadas de meses

El año pasado pintaba muy bien para Efron, pues había estrenado en julio su serie documental “Con los pies sobre la tierra” y su vida personal también estaba floreciendo muy bien.

A principios de septiembre el periódico Daily Mail publicó fotografías del actor con una misteriosa mujer. Unos días después, el mismo diario confirmó la relación cuando captó a Efron con esta mujer, llamada Vanessa Valladares. Ambos fueron vistos en el restaurante The Farm en Byron Bay, Australia, tomados de la mano.

Pero su historia parecía salida de un cuento de hadas moderno, pues de acuerdo con la revista People, el actor conoció a la joven de 25 años mientras ella trabajaba en el Byron Bay General Store & Cafe.

El Daily Mail fue el primero en reportar sobre la relación (Foto: The Grosby Group)

Además, una fuente le reveló a la revista australiana Who que la pareja fue presentada en junio por el jefe de Vanessa y que ambos se llevaron bien rápidamente. Valladares nunca se sintió intimidada por Efron.

“Zac conoció a Ness a principios del verano. Comenzaron a salir en julio y recientemente hicieron un viaje de esquí juntos. Se nota que se están divirtiendo. Ella pasa mucho tiempo en su casa”, comentó la fuente anónima.

¿Quién es Vanessa Valladares?

People reveló que Vanessa es una modelo que ha trabajado con varias marcas australianas como Love St., Of The Sun y RVCA. También ha modelado para varios fotógrafos.

A pesar de tener pocas publicaciones en su cuenta de Instagram, la australiana ha demostrado que una de sus más grandes pasiones es explorar el mundo. De las primeras instantáneas que compartió a través de su red social, ella se ha mostrado viajando por la India, Indonesia y algunas partes de su propio país.

Vanessa Valladares era una viajera antes de la pandemia (Foto: Instagram@_is_ness)

Además, Valladares se encontraba planeando un viaje al continente africano a principios de año. No obstante, estos planes cambiaron debido a la pandemia global.

“Todo estaba empacado, listo para partir hacia África. Mi vuelo estaba programado para despegar hoy, ahora despierta a una realidad que cambia rápidamente... Acepta el cambio. Elijo entregarme y seguir amando, observando, creciendo y expandiéndome. Estoy limitando el uso de mi teléfono, obteniendo conocimientos, fortaleciéndome, permaneciendo presente. Apoyémonos en este caótico lugar creativo”, escribió el 25 de marzo del 2020.

Por el resto de sus publicaciones, parece ser que a la joven australiana le gusta pasar su tiempo en el mar ya que si no está surfeando, o nadando, simplemente le gusta tomarse fotos ahí.

