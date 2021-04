Las fotos que contradicen a Alejandra Guzmán: esposa de Pablo Moctezuma mostró pruebas de reuniones con familia de Frida Sofía

Pablo Moctezuma declara que las cosas no ocurrieron como Alejandra Guzmán contó. (Foto: IG@beatrizpasquel/Cuartoscuro)

Beatriz Pasquel, madrasta de Frida Sofía, contradijo a Alejandra Guzmán mostrando una serie de fotografías en donde se muestra cómo convivían la modelo, la cantante y su esposo.

El día de ayer, la pareja de Pablo Moctezuma quiso alzar la voz respecto a las declaraciones que hace algunos días hizo la “Reina de corazones” en una entrevista para Adela Micha. En ese espacio, la interprete dijo que cuando estuvo con el empresario, ella sufrió abuso sexual y físico por lo que ya no quiso convivir con él.

Es por este motivo que la esposa del papá de Frida Sofía subió una serie de fotografías en su cuenta personal de Instagram con las que pretende enseñar que las declaraciones de la cantante de 53 años no son ciertas. Las imágenes son reflejo de las reuniones de las que fueron parte hace alguno años después de que terminaran su relación.

En las fotos, Beatriz Pasquel escribió de qué época era cada una, entre las que resaltan la primera comunión de Frida Sofía, celebraciones de año nuevo, vacaciones en Nueva York y Las Vegas, cumpleaños de ella o de sus medias hermanas y reuniones en la casa que la pareja tiene en Acapulco, Guerrero.

Primera comunión de Frida Sofía y vacaciones en Acapulco (Foto: @beatrizpasquel/ Instagram)

Incluso, en unas de las imágenes sale el cantante de Rock and Roll en español, Enrique Guzmán, a lado de su familia. También, presumió que hace tan solo unos meses, tuvo un festejo en donde contó con la compañía de la primera actriz Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel y su nieta, Stephanie Salas.

En otra postal, la madrasta de Frida Sofía se expresó así de a quien considera como otra de sus hijas: “Me obsesiona mi Chata”, con lo que dejó ver la buena relación que hay entre ambas. En esa imagen, se ve a una Frida muy joven, entre los 15 y 20 años de edad, con un pants y top blanco, caminando en un bote mientras este se encuentra dentro del mar.

Después de que la modelo de 29 años declarara que cuando era pequeña sufrió abuso sexual por parte de su abuelo paterno, el también actor Enrique Guzmán, comenzó una lucha mediática feroz, pues mientras que su mamá y sus tío se posicionaron a favor del rockero, la familia de Pablo Moctezuma salió a defender a su hija, entre ellos su esposa, con quien Frida sostiene mantiene una estupenda relación.

Celebraciones en casa de Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma (Foto: @beatrizpasquel/Instagram)

Además, el ex de Alejandra tuvo que defenderse ante la denuncia pública que hizo la cantante en su contra, pues él aseguró que cuando vivieron juntos Alejandra Guzmán existió esa pelea que ella dijo pero no ocurrió como lo contó. De acuerdo con sus palabras, él defendió a Frida porque estaba siendo medicada por su mamá sin consentimiento de un doctor cuando la “Reina de corazones” tenía unas copas de más.

“Esa mujer toma dos cervezas y golpea a quien sea... La única vez que dice que fue la gran golpiza es porque Alejandra le estaba dando Rivotril a Frida de 3 meses de nacida, borracha. Le dije ‘¡Qué te pasa! Es una medicina para adultos mayores de 18 años. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo en la cara y ahí empezó la bronca”, contó Moctezuma en enlace telefónico con Gustavo Adolfo Infante.

En la misma entrevista, Pablo explicó que no fue la única ocasión en que se enfrentó a su ex pareja debido a que cuando Alejandra tomaba se volvía violenta.

“Alejandra: es una figura pública que no ha dejado de tener problemas con todo el mundo... Obviamente me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético”, contó Moctezuma.

SEGUIR LEYENDO: