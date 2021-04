“No te cruces en mi camino”: qué participante de Acapulco Shore reveló diversos conflictos con Karime y Diego

Aron Albores declaró que o se llevó bien con Diego ni con Karime, pero no son los únicos. : MTVLA

Aron Albores, mejor conocido como “El capitán”, reveló que en la nueva temporada de Acapulco Shore que está por estrenarse, tuvo roces con algunos de los participantes, especialmente con Diego y Karime.

El originario de Cancún, es uno de los nuevos integrantes que conforman la temporada 8 del reality show. Actualmente, el arquitecto y músico de 27 años vive en el Estado de México y se unió al elenco del reality de MTV después de pasar el casting.

“El Capitán” otorgó una entrevista para el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, a quien le confesó que durante su estadía en la casa si tuvo un par de enfrentamientos, especialmente con su compañero Diego, pues no se llevaron bien.

“Yo no voy a hablar mal de él. Si él siente que por ese camino le va a ir bien, adelante, que siga chingand*, sólo no te cruces en mi camino, conmigo no te vayas a cruzar otra vez. Es lo mismo que pido para muchas de las personas que estaban ahí adentro de la casa”, declaró.

El Capitán confirmó que tuvo peleas con Diego (Foto: @elcapitan.mx, @diegogarciasela/ Instagram)

El cantante explicó que no le interesa mantener una relación fuera del programa con muchos de los participantes, ya que considera que son personas que tienden a engañar, en cuanto a su personalidad, para llamar la atención del público y conseguir fans.

“En cuestión, no sólo de Diego, de más personas, digo ¡que tristeza!, que tristeza que todo tu camino sea para estar dando algo que no traes, algo que no eres... yo no estoy para estar como pinch* verdulero”, dijo.

El interprete de “Te va a doler” advirtió que no es una persona que le guste estar provocando pleitos sin una justa razón, además de que se consideró como el participante más fuerte físicamente, por lo que, según él, le ganaría a todos.

El arquitecto dijo que Karime no es una persona con quien se pueda tratar. (Foto: @elcapitan.mx / Instagram)

“No vamos a estar diciendo a cada rato que vamos a estar dándole madrazos a cada quien porque tengo entendido y, comparándome con los demás, tengo mayor fuerza, tengo mayor tamaño. También, estar dándoles clase de qué se tiene que hacer y qué no, estar poniendo a cada cabr*n en su lugar, también que huev*”, explicó.

En la plática para Vaya vaya, dejó entrever que no forjó una relación con Karime “La Matrioshka” a pesar de que es un elemento de la primer temporada porque piensa que no es una persona accesible para convivir.

“Cuando llega Karime, sinceramente yo no noté alguna diferencia... la quise tratar como persona y como persona no se puedo”, confesó.

Otro punto importante del que habló fue que se encuentra en conversación con la producción del programa de MTV debido a que no apareció en las fotografías promocionales de la nueva temporada, lo que causó su enojo.

El Capitán no tuvo buenas relaciones con muchos de los concursantes Foto: Cortesía MTVLA

“Mira, esas son cuestiones de que ahorita me estoy agarrando a trancazos. Es una cuestión que ni siquiera yo sé y me molesta tanto porque fui el único que leyó todo el contrato... al saber que hay puntos ahí que no se pueden tocar en esa casa y al saber que hay puntos que ahorita todavía se tienen que tocar y no me los han resuelto francamente me molesta”, declaró.

En general, el ex jugador de futbol americano dijo que dio su mejor esfuerzo aunque pudo haber dado más de lo que se verá en la plataforma. Al ser su primer experiencia en un reality, dijo que quedó satisfecho con la participación de pocos de sus compañeros.

“Yo te puedo decir que yo pude haber dado más. Lo que yo di, no te puedo decir cuántos capítulos son los que voy a estar, sé que nadie más los va a dar así... dentro de todo me voy con buen sabor de boca de pocas personas ahí y con eso me quiero quedar “, dijo.

