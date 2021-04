Robert De Niro se estaría quedando sin dinero según declaraciones de su abogada

Robert De Niro estaría perdiendo millones de dólares por su divorcio (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo)

En medio de la pandemia y después de un triste divorcio con la filántropa Grace Hightower, Robert De Niro estaría perdiendo grandes cantidades de dinero debido a la resolución a la que se llegó durante su separación y la crisis que está pasando Hollywood, según la abogada del actor.

Según el medio Chicago Tribune, el juez que dictaminó la resolución del divorcio de la pareja habría ordenado que el protagonista de Taxi Driver le diera a su ex esposa USD 1 millón al año después de una disputa legal que comenzó en 2018.

La abogada del actor, Caroline Krauss, afirmó que el estilo de vida de Hightower sería la razón del porqué se hubiera pedido tanto dinero, pues también la propiedad de ambos, que asciende a los USD 20 millones, sería vendida, pero no se sabe cómo se repartirán el monto obtenido de dicha transacción.

Robert de Niro y Grace Hightower se habrían casado dos veces, en la segunda firmaron acuerdos por los que hasta la fecha siguen en conflictos legales (AFP)

Hightower aseguró que el ganador del Oscar tiene una fortuna estimada en más de USD 500 millones gracias a las ganancias de sus películas, a su participación en la cadena de restaurantes de sushi Nobu, a sus hoteles y a su productora en Tribeca.

“El señor De Niro tiene 77 años. Y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo [...] ¿Cuándo termina eso? ¿Cuándo tiene la oportunidad de quizás no tomar todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana, doce horas al día, simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?”, se pronunció la abogada del actor.

Robert De Niro está obligado a pagar una casa de USD 6 millones a cualquier lugar a donde su ex esposa quiera mudarse y deberá destinar las ganancias de sus próximas dos películas al pago de una factura de impuestos sobre la renta de 18.25 millones de dólares para 2018-2019.

Robert de Niro y Grace Hightower llevan dos años en disputas legales, pero desde 2019 se llevó a lo monetario (AFP)

Los jueces que han llevado las diferentes disputas legales que la ex pareja ha enfrentado después de su divorcio, revelaron que el gasto mensual promedio de Hightower fue de $215,000 al mes en tarjetas de crédito y $160,000 en efectivo.

Por otro lado, el abogado de Hightower aseguró que el actor estaría perdiendo muy poco de sus ingresos, pues gracias a películas como El irlandés y el programa federal de apoyo por el Coronavirus, De Niro estaría ganando millones de dólares, mismos que usa en vacaciones o lujos sin sentido.

“Cuando el Sr. De Niro va a almorzar el domingo en Connecticut, alquila un helicóptero y vuela allí. Además vuela para ver a un amigo en Florida o en cualquier otro lugar, en un jet privado. Incluso si tu vuelas en primera clase por $1,500, eso no es lo suficientemente bueno para el Sr. De Niro; él gasta $50,000 en un jet privado durante el fin de semana”.

Mientras que la abogada de De Niro asegura que el actor ya no tiene dinero, el abogado de Hightower segura que De Niro hace gastos innecesarios (REUTERS/Eric Gaillard)

Mientras la lucha legal sigue en pie desde 2018, los abogados de la ex pareja se han esforzado en mantener rastreados los gastos de ambos, pues mientras Grace gastaría el dinero en boutiques de alta gama como Dolce and Gabbana, el actor estaría pagando lujosos departamentos en Manhattan.

La pareja se casó en 1997 y se separó en 1999, pero tiempo después se dieron una nueva oportunidad, en 2004. Antes de reconciliarse, establecieron un contrato, con los términos ante un posible segundo divorcio, que se concretó en noviembre de 2018. Los acuerdos que firmaron son por los que actualmente la disputa sigue.

SEGUIR LEYENDO: