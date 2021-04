Luis Miguel, la serie: así fue la premiere de la segunda temporada

(Video: Netflix)

A dos días del estreno de la tan esperada segunda temporada, el elenco de Luis Miguel, la Serie se reunió para la exclusiva premiere virtual del show transmitido por Netflix y protagonizado por el actor Diego Boneta.

Fue a través que de una transmisión en vivo de YouTube donde se dieron detalles inesperados sobre lo que traerán los nuevos episodios de la serie y algunas otras dinámicas que se realizarán próximamente.

Diego Boneta, Macarena Achaga, César Bordón, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Camila Sodi, Teresa Ruiz, César Santa Ana, Martin Bello, Juanpa Zurita y otros actores que conforman el elenco se unieron a una celebración con los fans de la serie y respondieron algunas preguntas de sus seguidores.

Ante el cuestionamiento de cómo había sido la preparación de Diego Boneta, para adentrarse en el papel del controversial cantante. El protagonista mencionó que él empezó a prepararse desde un año antes de que empezara el rodaje de la primer temporada.

Boneta se ha preparado para interpretar a Luis Miguel (Foto: Netflix)

“Con Luis Miguel la realidad supera a la ficción en su vida, entonces para mí eso es clave y para mí sí hay un lado de imaginación a la hora de crear al Luis Miguel que nadie conoce, al Luis Miguel detrás de cámaras [...] yo tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, lo cual me ayudó enormemente y él compartió cosas conmigo. Cosas que me dijo: Diego eso sólo es para ti, no lo compartas con nadie más, fue muy generoso en ese sentido”, declaró la joven estrella de Netflix.

Asimismo, Boneta puntualizó que la parte más importante de todo era humanizar a Luis Miguel y lograr que los espectadores lograran tener una conexión empática con la vida del intérprete de “La incondicional”.

Tanto Camila Sodi como Juanpa Zurita confesaron que estar presentes en una gala en casa tenía sus diferencias y bromearon con estar descalzos o traer el pantalón de la pijama. Respecto a las fotos de la alfombra roja, el elenco también señaló que tuvo que solicitar ayuda para hacerlas, pues en algunos casos se les dificultaba por el hecho de estar en casa.

La serie se estrenará el próximo domingo (Foto: Netflix)

Pablo Cruz, uno de los productores ejecutivos de la serie, ahondó en que crear todo un mundo y mantener la esencia fue todo un reto. Añadió que era una nueva aventura el poder adentrarse en este nuevo camino que tomará el show.

“Crear esta nueva temporada fue todo un reto, creo que lo más difícil fue crear los prostéticos. Pobre de Diego, tenía que estar cuatro horas en la silla todos los días, pero se logró”, expresó la productora Carla Vargas.

Cabe recordar que el próximo domingo 18 de abril saldrá el primer capítulo de la segunda temporada y podrá ser sintonizada en la plataforma de streaming Netflix. Además, cada semana se añadirá un nuevo episodio hasta el 30 de mayo.





*Información en desarrollo...