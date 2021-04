María Elena Saldaña por fin habló del accidente de su hijo, pero sorprendió con sus extrañas declaraciones

María Elena Saldaña decidió pronunciarse acerca del accidente automovilístico de su hijo, pero no profundizó en los hechos (Foto: Instagram / @mariaelenasalof)

A tres meses del aparatoso accidente del hijo de María Elena Saldaña, “La Güereja”, la actriz se pronunció ante lo acontecido y, entre sus extrañas declaraciones, dijo que hay cosas a las que no se les debe poner atención por salir en redes sociales, pues es mejor preocuparse por lo que sucede.

Tras preguntarle a “La Güereja” qué podría decir sobre su hijo, ella respondió: “Pues igual que siempre, igual que siempre, igual que siempre, igual, siempre respondo igual. Yo pienso que no se le debe de prestar importancia, no se le debe de prestar importancia. Es muy triste que nos preocupe, o sea, es muy triste que nos preocupe”, se puede escuchar en la entrevista por llamada que el programa Sale el Sol mostró.

A pesar de que evidentemente María Elena no quería contestar a la pregunta, extendió su respuesta dando información que no correspondía al tema. “Una amiga le dice a un chico que, por ejemplo, todo lo que se dice en redes y eso, no se debe de leer, eso no se debe de ver, no, eso no se debe de ver porque es una realidad, eso no se debe de ver, no se debe de tocar y no se debe de saber. Uno debe de estar consciente de las cosas que pasan”, dijo.

No se sabe cuál es el estado de salud del hijo de "La Güereja" ni cómo se procedió legalmente después del accidente (Foto: Instagram / @mariaelenasalof)

Agregó que prefiere no hablar más sobre lo que verdaderamente aconteció el pasado enero, porque se suele tergiversar la información y, finalmente, se publica algo que ella nunca dijo, incluso ejemplificó con comida cómo es que esto sucede. “Le digo que preguntan ‘¿le gusta la sopa de frijol o la de lentejas?’, y yo le digo ‘me encanta la de lentejas’. Van a decir ‘dice que le gusta la de frijol’”, explicó.

Finalmente cortó la comunicación cuando le preguntaron sobre la salud de su hijo, respondió “si me echa luego otro gritito, ¿vale? […] Oye, precioso, le digo que estoy ocupada, Luego platicamos, ¿vale?”.

Felipe Marín Saldaña chocó su camioneta contra tres autos estacionados y un poste en Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec, Morelos, el sábado 2 de enero. De acuerdo a información extraoficial, el joven de 20 años de edad circulaba en estado de ebriedad, hecho por el cual presuntamente perdió el control de la camioneta que conducía en la intersección de las calles Anenecuilco y Circuito del Hombre, en el referido fraccionamiento.

Según el medio Noticias de Cuautla, Felipe Saldaña habría resultado herido, por lo que fue trasladado a un hospital para ser atendido; sin embargo, habría permanecido en calidad de detenido hasta que se deslindara de responsabilidades o, en su caso, cubrieran los daños generados contra terceras personas, los cuales se cree ascienden a medio millón de pesos.

Imágenes inéditas del aparatoso accidente de el hijo de 'La Güereja'

Supuestamente, este no sería el primer accidente automovilístico en el que el joven se ve envuelto, pues los vecinos dicen que ha pasado anteriormente “al menos 3 veces, pero ninguno había sido tan grave como este, en el que la gente creyó que había muerto.

Se piensa que el hijo de “La Güereja” iría acompañado de al menos dos amigos, por lo que no se sabe con precisión si Felipe Saldaña iba al volante o alguno de los otros jóvenes fue quien ocasionó el accidente.

María Elena había guardado silencio ante los hechos, pero el padre de Felipe, Ismael Morfín, anteriormente había dicho que se había enterado de la noticia a través de medios y que, desafortunadamente, el tampoco sabía cómo había procedido y cuál era el estado de su hijo.

