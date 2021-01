“Creyeron que estaba sin vida”: difunden detalles del aparatoso accidente que sufrió el hijo de “La Güereja”

Imágenes inéditas del aparatoso accidente de el hijo de 'La Güereja'. María Elena Saldaña no ha emitido ninguna declaración al respecto (Video: De primera mano)

El pasado sábado 3 de enero, Felipe Marín, hijo de la comediante María Elena Saldaña, la popular Güereja, se vio inmiscuido en un percance automovilístico, pues según reportó un diario local, el joven de 20 años iba manejando su camioneta por un fraccionamiento de Lomas de Cocoyoc, en el estado de Morelos, cuando se estampó violentamente contra otros vehículos y un poste.

La publicación citó a vecinos de la zona quienes aseguraron que el joven conducía en estado de ebriedad, motivo por el que perdió el control y se suscitó el percance. Aunque dicha información no ha sido confirmada ni comunicada, ni por la famosa actriz ni por autoridades locales, ahora surge un video y nuevas especulaciones en torno a lo sucedido.

El programa De primera mano dio a conocer un video que muestra los desperfectos ocasionados a tres vehículos estacionados, en breves segundos se puede ver lo aparatoso del accidente y se puede apreciar un detalle que llamó la atención. Y es que según la sombra reflejada sobre el césped al pie de la camioneta chocada, la de una persona que se encontraba tomando video del lugar del accidente, podría corresponder a la de la misma María Elena Saldaña, quien no ha emitido ninguna declaración ante los medios ni en las redes sociales.

La comediantes es madre de María Belén, de 23 años, y Felipe, de 20 (Foto: Instagram @mariaelenasalof)

Según el periodista titular de la emisión Gustavo Adolfo Infante, fuentes cercanas a lo sucedido le indicaron que presuntamente Felipe no se encontraba al volante de la camioneta sino que habría sido uno de los jóvenes que se encontraban a bordo con él la tarde del sábado.

“Ustedes conocen al hijo, es del mismo tamaño de María Elena, es muy chiquito, es muy petit, entonces María Elena tiene un carro y para manejar el carro ella tiene aparatos especiales para poder alcanzar el freno, el acelerador, las palancas, poder ver, y esta camioneta no era de María Elena por lo cual no tenía estos aditamentos, por lo cual considero y según lo que me han dicho fuentes del estado de Oaxtepec, de Cocoyoc, que no era Felipe el que iba manejando”, dijo el conductor.

Y es que Felipe Marín habría sido el único mayor de edad implicado en el incidente, pues según la información difundida, sus acompañantes tendrían 14, 16 y 17 años. También se ha difundido que la camioneta en que el grupo de jóvenes viajaban y en la cual se impactaron no es propiedad ni de Felipe ni de María Elena Saldaña, sino que le pertenece a los padres de uno de los adolescentes.

Los jóvenes acompañan a su mamá desde niños a los foros de televisión y escenarios teatrales (Foto: Instagram @mariaelenasalof)

Trascendió que aparentemente uno de los chicos tomó el vehículo debido a que sus papás no se encontraban en el estado de Morelos, sino de viaje en Chiapas, de donde tuvieron que volver inmediatamente tras ser notificados del peligroso accidente, por lo que la implicación del hijo de La Güereja en lo sucedido queda en entredicho.

“Según testigos comentan que Felipe fue bajado de la camioneta en estado inconsciente, presuntamente en estado de ebriedad, por personal de vigilancia del fraccionamiento, quienes creyeron que estaba sin vida, afortunadamente a los minutos reaccionó y decidieron llevarlo a urgencias mientras que los otros chicos fueron llevados también a otro hospita l”, comunicó la conductora de la emisión Mónica Noguera.

Se sabe que la suma derivada de los gastos de reposición de los vehículos arruinados ascendería a medio millón de pesos, según la cifra proporcionada por la aseguradora: “María Elena estaría dispuesta a pagar los gastos si es que su hijo iba manejando, pero todo hace indicar que el hijo de María Elena no es el que iba manejando la camioneta”, aseguró Gustavo Adolfo Infante.

