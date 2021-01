El hijo de “La Güereja” sufrió un aparatoso accidente: ésta sería la razón

El joven de 20 años de edad conducía su camioneta en presunto estado de ebriedad (Foto: Instagram @mariaelenasalof)

El hijo menor de la actriz María Elena Saldaña, conocida como La güereja, Felipe Marín Saldaña chocó su camioneta contra tres autos estacionados y un poste en Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec, Morelos, la tarde de este sábado.

Así lo dio a conocer el medio local Noticias de Cuautla, y de acuerdo a información extraoficial, e l joven de 20 años de edad circulaba en estado de ebriedad , hecho por el cual presuntamente perdió el control de la camioneta que conducía en la intersección de las calles Anenecuilco y Circuito del Hombre, en el referido fraccionamiento.

Trasciende, según vecinos del lugar, que ésta no sería la primera ocasión en que el joven sufre un percance vehicular, pues han sido “por lo menos tres”, ya que hace aproximadamente tres meses también se habría impactado contra un poste de luz en el mismo conjunto habitacional.

El accidente sucedió la tarde de este sábado 2 de enero (Foto: Twitter @Omar_patino)

“En esta ocasión Felipe Saldaña resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para ser atendido, sin embargo permanecerá en calidad de detenido hasta que se deslinde responsabilidades o en su caso cubra los daños generados contra terceras personas ”, reportó el referido medio, sin embargo, hasta el momento la actriz María Elena Saldaña no ha hablado al respecto ni en sus redes sociales ni en ningún comunicado de prensa, por lo que se desconoce el estado de salud de su hijo.

Por su parte, y a pesar de lo aparatoso del accidente y de tratarse del hijo de la famosa comediante, las autoridades locales tampoco han emitido comunicado alguno.

María Elena Saldaña es madre de dos hijos, María Belén de 23 años, y Felipe, de 20, quienes son muy conocidos dentro del gremio actoral y artístico, pues su madre solía llevarlos desde pequeños con frecuencia al teatro y a los sets de grabación, donde convivían con el elenco de los proyectos de su madre.

Recientemente la actriz cómica compartió esta foto para enviar buenos deseos a sus seguidores Foto: Instagram @mariaelenasalof)

Se sabe que Felipe es amante del futbol, pero prefiere mantenerse distanciado de la actuación, por lo que no seguirá los pasos de su famosa mamá. Según las fotos que la actriz comparte en sus redes sociales se puede notar que entre la familia existe una gran cordialidad, y es notable el parecido físico que guarda la comediante con su hijo menor.

Por su parte, María Belén, la mayor, no puede esconder el talento heredado de su mamá, pues la joven canta y baila, según se ha podido ver en algunas publicaciones de La güereja en Instagram.

María Belén nació con síndrome de Down, pero ello no ha sido una limitante para la joven quien se desarrolla de manera normal y feliz e incluso podría seguir los pasos de su mamá en el medio del espectáculo.

Los hijos de "La güereja" son conocidos por integrantes del medio artístico desde pequeños (Foto: Instagram @mariaelenasalof)

La comediante, quien actualmente participa en la obra El Cuarentenorio Cómico –en pausa debido a las restricciones por la contingencia sanitaria- se ha referido a sus hijos con mucho orgullo y emoción, sin embargo alguna vez admitió que sintió miedo cuando se enteró de su primer embarazo.

“Cuando escuché su corazón me quedé en shock, es una alegría, un miedo, es una responsabilidad, es impresionante (…) María Belén nace y me dicen: ‘Parece que su hija es trisomía 21’, yo le dije (al doctor): ‘¿Qué es eso? y me dice: ‘Síndrome de Down’, pero yo tuve tiempo de que desde que nació comencé a trabajar con ella”, contó a las cámaras del programa Hoy en 2019.

Respecto a su hijo Felipe, contó cómo fue la educación que recibió: “Jamás le dije: ‘Ayúdala (a María Belén), pero siempre fueron juntos al karate, juntos a la natación, siempre juntos para que Felipe nunca la considerara menos”.

María Belén ya ha dado muestras de que "le gusta el show", según su mamá (Foto: Instagram @mariaelenasalof)

La actriz también ha dicho que la relación entre los hermanos es muy fuerte, sin embargo no tienen contacto con su padre Jorge Alí Marín, debido a que después de que se separó, no se hizo responsable de ellos.

A pesar de las décadas de trayectoria en la comedia teatral y televisiva, donde ha dejado huella en el público con su simpatía, La güereja admite que el mejor papel que la ha tocado interpretar es el de madre, y aunque no ha sido fácil, se dice feliz de tener a su lado a dos hijos que la llenan de amor.

