“Esto no se va a quedar aquí”: Marysol Sosa advirtió a Sarita Sosa que habrá justicia

Marysol Sosa segura que buscará justicia por los útlimos años de su padre, José José (Foto: @sari_sosa - Cuartoscuro)

Marysol Sosa, hija de José José, anunció que la herencia que pudiera recibir de su padre la tiene sin cuidado, pues el único testamento legítimo es el que su familia presentó y ya se leyó, lo que le preocupa es obtener respuestas sobre la vida de su padre, quien murió en compañía de su hermana, Sarita Sosa.

En entrevista con TV Notas, Marysol, una de las hijas legítimas del “Principe de la Canción”, relató que el pleito legal en contra de Sarita Sosa inició desde 2018 porque su hermana se llevó a su padre de México sin consentimiento de nadie, ni de él mismo, además de que siempre negó que sus familiares pudieran visitarlo.

Agregó que ella no tenía interés alguno en una herencia cuando todo inició, meses antes de la muerte de José José, pero el proceso legar tuvo que agrandarse y prolongarse debido a que Sarita reclamaba tener en sus manos un testamento que su padre había dejado en Estados Unidos, país en donde vivió sus últimos días.

Marysol Sosa declaró que no pudo ver a su papá por mucho tiempo gracias a asu hermana, Sarita (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de que el pasado 5 de abril se dio lectura al testamento presentado por Marysol y José Joel, gracias al cual su madre, la actriz Anel Noreña, fue nombrada heredera universal, Marysol anunció que el proceso legal continuará, pues a ella no le han quedado claras algunas de las acciones que realizó Sarita y que atentaron en contra de la salud de su padre.

“Sigue, porque queremos lograr justicia, no es solamente saber quién era o es la heredera; insisto, a mí me deben muchas explicaciones, muchas respuestas, y haré lo necesario hasta que me las den. Estamos contentos de poder dar este paso ahorita, pero es el primero de cuatro pasos que se tienen que dar, esto no se va a quedar aquí”.

Ambas hermanas aseguran tener bajo su protección pertenencias cuando su padre vivía en México o en Estados Unidos, cada una defiende una versión distinta acerca de cómo fueron los últimos días del intérprete de El Triste.

Marysol aseguró que ella, José Joel y su madre están tranquilos, pero no dejarán de luchar por la memoria de su padre (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

“Cuando mis padres se divorciaron, mi papá se fue a vivir a Miami unos cuantos años después; sin embargo, para la última etapa de su vida, él estaba aquí en México, aquí le diagnosticaron su enfermedad, aquí llevó a cabo su progreso, se sentía cómodo y feliz en México. Después, con engaños, esta muchacha (Sarita Sosa) se lo lleva, pero tengo pruebas de que mi papá se encontraba aquí, sus pertenencias yo las tengo guardadas”.

Marysol dijo estar consciente de que, debido a las acusaciones de Sarita, el caso ahora tiene un alcance internacional, pero asegura no estar preocupada por ello, pues ella, su madre y su hermano han seguido el proceso de acuerdo a las leyes de México y esperan llevarlo a Estados Unidos para que Sarita dé respuestas.

“Las leyes mexicanas no están jugando, nos citan a las audiencias y nosotros nos presentamos; no es un pequeño pleito de hermanitos o de exesposas, no es eso, nos quitaron a mi papá y nos avisaron el día que se murió, no es justo”, manifestó Marysol.

Marysol asegura que su hermana tiene que responder a muchas insonsistencias y se abrirá un caso en Miami (Foto: Instagram)

Finalmente, la hija del intérprete Gavilán o Paloma confirmó que habló con el chofer de Sarita Sosa, quien presuntamente se habría pasado por un representante del gobierno de Miami, y dijo que su testimonio la ayudó a atar cabos y darse cuenta que desde años atrás su hermana había estado “actuando mal”.

Compartió que todavía no se tiene fecha para poder llevar su caso a una corte de Estados Unidos, pero están preparando los papeles necesarios para comenzar el proceso en Miami, lugar en el que murió su padre.

SEGUIR LEYENDO: