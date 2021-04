“¿Por qué me difaman?”: Tefi Valenzuela aclaró que no será deportada tras la liberación de Eleazar Gómez

Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela

La modelo peruana Stephanie Valenzuela aclaró que no será deportada e hizo frente a la revista de circulación nacional que reportó que la modelo sería expatriada y que, en sus últimos números, ha publicado algunas piezas que la modelo calificó como “falsas”. Ello después del video en donde expresa su desagrado por las leyes mexicanas respecto a la resolución del caso Eleazar Gómez.

En entrevista con el programa de espectáculos Chisme No Like, Tefi se refirió a lo reportado este lunes por la revista TvyNovelas, en donde se tuvo una entrevista con un presunto abogado defensor de Eleazar, quien explicó que la modelo podría ser deportada por haberse expresado con desagrado hacia las leyes mexicanas en un video que compartió en redes sociales.

“¿Por qué esta revista me difama de esta manera?, ¿por qué están poniendo cosas que no son reales?. Ahora, no sé por qué, de dónde se inventaron que yo podría ser deportada, yo soy totalmente legal en México. Yo no he cometido ningún delito y no tendrían por qué deportarme, pero quieren vender algo así, no sé por qué (...) Han sacado dos ediciones poniendo mentiras en la portada sin buscar mis declaraciones”.

Durante la entrevista, Tefi explicó porqué se exaltó durante la audiencia, que salió a la luz hace unos días, y no descartó la posibilidad de que su representante legal haya caído en malas prácticas, pues el abogado no determinó una suma adecuada para la reparación del daño correspondiente.

“Nadie me dijo, hasta que yo entré y me sorprenden, que le habían concedido una suspensión del proceso. Cosa que yo no sabía, hasta que entré a la audiencia, y por eso es que yo estoy desesperada y digo: ‘¿Cómo es que esta figura se da así?, ¿por qué le dan o revisión o suspensión?, ¿por qué se le está dando esto que a mí ni siquiera me habían avisado”, narró.

“Yo no puedo decir algo, porque no tengo las pruebas. No te podría decir: ‘sí, eso pasó' (mi abogado se vendió), pero ya escuchándolos a ustedes, y hablando con el otro abogado, el del consulado (...) realmente pidió primero de base 120 mil pesos , con lo cual ni siquiera se paga los dos abogados que yo tuve. Sin contar que tenemos en el dictamen de la psicóloga por un año de terapias, que también es más de 100 mil pesos. Entonces, ¿por qué fue a base cuando abogado normalmente hubiese perdido mucho más? No lo sé, no lo entiendo”.

La peruana explicó que cuando expresó inconformidad durante la audiencia, su abogado simplemente se desentendió de ella e incluso se excusó con el juez: “Sí es verdad que cuando yo doy esta declaración: ‘no me parece, por qué se está dando así, esto o el otro’, él dice: ‘bueno, yo intenté explicarle, pero tendrá que explicarle otro asesor’, delante del juez. Entonces a mi me sorprende que me diga eso, porque tú esperas que tu asesor te defienda”.

Tefi además agregó que, durante la audiencia, el juez dijo en varias ocasiones que estaba apurado para resolver el caso, y que el abogado que la asesoró jamás le explicó que existía la posibilidad de pedir otra audiencia por no estar de acuerdo con cómo se desarrolló la del pasado 25 de marzo.

Otro detalle que llamó la atención de la peruana fue que su defensa saludó a Eleazar y a su equipo legal en cuando llegaron: “Yo vi que se saludaron cuando él llegó. Incluso se acercó a la defensa se saludaron. O sea, no sé, si se conocían de antes no lo sé”.

