Televisa le levantó el castigo: Sergio Goyri regresará tras años de repudio por su polémica con Yalitza Aparicio

Sergio Goyri llamó "pinche india" a Yalitza Aparicio (Foto: Telemundo, Instagram @yalitzapariciomtz)

La telenovela próxima a estrenarse Diseñando tu amor marcará el regreso a la pantalla de diversas personalidades del medio artístico, por lo que la expectativa de la historia producida por Pedro Ortiz de Pinedo ha sido tal que lleva varias semanas dando de qué hablar.

El melodrama, basado en la historia portuguesa de 2009 titulada Meu amor, contará la historia de dos hermanas que comparten el sueño de convertirse en diseñadoras de modas reconocidas, marca el regreso de un primer actor que vivió una situación desafortunada hace dos años.

Se trata de Sergio Goyri, quien presumió en sus redes sociales que muy pronto hará su regreso al mundo de la pantalla chica mexicana, esto tras un largo tiempo en que presuntamente el famoso villano de telenovelas fue castigado por la empresa Televisa, donde ha trabajado desde hace varios años de sus 45 de trayectoria.

La más reciente telenovela en la que participó Sergio Goyri fue "Que te perdone Dios", de 2015 (Foto: Instagram@sergio_goyri)

Y es que tras el estreno de la película dirigida por Alfonso Cuarón, Roma, de 2018, llamó la atención el debut cinematográfico de Yalitza Aparicio, una joven hasta entonces desconocida, quien con 24 años fue catapultada a la fama internacional.

La incursión de Aparicio en el cine dio de qué hablar, pues, pese a no tener estudios en actuación, incluso fue nominada al premio Oscar de la Academia por Mejor actriz. En febrero de 2019, Sergio Goyri fue captado en video durante una reunión familiar donde se le oye externar que para él Yalitza no es actriz e incluso la arremedó: “¿Que metan a nominar a una pinche india que dice ‘Sí siñora, no siñora’?”, lo que le valió las críticas del público al actor poblano.

Ahora, tras referirse de forma despectiva a Yalitza y de un presunto veto en la televisión tanto nacional como en Estados Unidos, hecho que lo llevó a dedicarse a la administración de su rancho y a incursionar en otro rubro, como el de la mecánica automotriz al reparar autos clásicos, el histrión de 62 años volvió a los sets para participar en Diseñando tu amor.

El video que evidencia al actor fue grabado y difundido por su propia esposa (Video: Instagram)

La noticia que dio el mismo actor en sus redes sociales generó controversia, pues mientras sus seguidores aplaudieron el hecho de que, valiéndose de la amistad que sostiene con la familia Ortiz de Pinedo, haya obtenido una nueva oportunidad, sus detractores hasta el momento no le perdonan el haber discriminado a Yalitza Aparicio.

En su video, Sergio da a conocer que él y su familia se encuentran bien de salud ante el contexto sanitario actual, para después anunciar su regreso a los melodramas luego de su participación en 2015 en Que te perdone Dios: “Le quiero dar las gracias a Dios por esta nueva oportunidad de trabajo que nos está dando. Pronto estaremos ahí con ustedes por el canal 2 de Las Estrellas”.

Protagonizada por Gala Montes, quien debuta en un estelar tras su participación en La mexicana y el güero y Juan Diego Covarrubias la telenovela se estrenará simultáneamente en México por Televisa y en Estados Unidos por Univisión el próximo 26 de abril.

Tras supuesto veto por discriminar a Yalitza Aparicio, Sergio Goyri volvió a las telenovelas (Video: Instagram/@sergiogoyri)

“Inspirada en una historia ganadora del Emmy Internacional, una joven que sabe lo que quiere, la vida le quitará lo que más ama, pero nada acabará con sus sueños”, se anuncia la telenovela que también marcará el retorno a las telenovelas de María Sorté, quien ha estado presente en los medios de comunicación luego de que su hijo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue víctima de un atentado en octubre de 2020.

Frances Ondiviela, Norma Herrera, Martha Julia, José Elías Moreno y Armando Araiza también participan en la historia que combina talento nuevo con consagrado.

Goyrisi interpretará a “Guillermo”, un hombre fuerte y trabajador que sabe mantener lo que tiene porque le ha costado, patriarca de una acaudalada familia. “Tres años teníamos que no trabajábamos aquí en la empresa, pero bien, como en casa, como siempre me he sentido, la gente siempre cariñosa, amable y sobre todo muy profesional, estamos como pez en el agua”, contó en su regreso a los foros.

