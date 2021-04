José Manuel Figueroa llegó tarde a la celebración de Joan Sebastian para no ver a su familia

José Manuel Figueroa aseguró que hay personas quienes rodean a los Figueroa que buscan separarlos (IG: josemanfigueroa)

En la celebración del cumpleaños 70 de Joan Sebastian, organizada por algunos miembros de su familia y amigos, José Manuel Figueroa, hijo del cantante, prefirió llegar tarde para no tener que encontrarse con aquellas personas que, según él, sólo buscan separar a su familia.

Tras meses de no estar frente a las cámaras, el cantante José Manuel Figueroa llegó al evento sólo después de que su tío Federico Figueroa se hubiese retirado del evento pues no quería estar entre gente que intenta separar a su familia y se comporta de forma hipócrita.

El evento en el que se recordó al ‘Rey del Jaripeo’ se llevó a cabo el pasado 8 de abril en Juliantla, Guerrero; José Manuel Figueroa aseguró para El Gordo y la Flaca que ahí se encontraban algunas personas quienes sólo aparentan tener aprecio por el fallecido cantante con tal de obtener algo a través de la fama de su nombre y la herencia que ha dejado.

José Manuel Figueroa segura que no existe relación entre los hermanos Figueroa y que él no tiene la herencia de sus hermanos (Foto: Cuartoscuro)

“Gente que en vez de realmente preocuparse, se le llena la boca de decir que ama a mi padre; en vez de querernos unir, procuran más con susurros y mentiras con jiribilla, buscan separarnos más y lo que no entienden la mayoría de mis hermanos o medios hermanos, como le quieran llamar legalmente o no, es que estemos separados, porque no les entra en la cabeza”, expresó el cantante respecto a su familia para El Gordo y la Flaca.

Hace cinco años, después de la muerte de Joan Sebastian, la familia Figueroa comenzó la pelea por la herencia del ‘Poeta de Juliantla’, pues fueron 51 propiedades inmobiliarias las que se habrían repartido entre 9 herederos, pero el cantante nunca definió cómo se llevaría a cabo dicha repartición.

Los herederos del cantautor son José Manuel Figueroa, Zarelea Figueroa, Julián Figueroa, Joana Marcelia Figueroa, C’Yavé Figueroa y Juliana Figueroa, sus hijos; además de los descendientes de Juan Sebastián y Trigo Figueroa, hijos fallecidos del intérprete así como su última pareja, Claudia Alina Espín.

Joan Sebastián a lado de dos de sus hijos en el rancho "La Chispita". (Foto: @josemanfigueroa/ Instagram)

La herencia fue repartida el año pasado, pero algunos de los herederos aseguraron no haber recibido nada. Juliana fue la primera en salir en defensa de su herencia y afirmó que sus consanguíneos no le han dado los carros, terrenos, joyas, propiedades que, según ella, ya fueron distribuidas entre sus hermanos.

Julián Figueroa también declaró que no sólo su hermana ha sido privada de su herencia, ya que tanto él como los otros hijos de Joan Sebastian no han recibido la parte de la fortuna que les dejó el ‘Rey del jaripeo’.

Ante tales declaraciones, José Manuel Figueroa dijo que Juliana “es una niña que no tiene ni la edad legal” para poder hacer frente a la situación, por lo que su abogado debería guiarla mejor en cuanto a sus acciones.

Por otro lado aseguró que ya habló con su hermana: “yo le dije que si eso era un problema, que yo no uso reloj, nunca he usado reloj […] nunca he sido de grandes lujos ni de marcas de relojes, ni me gusta portar ropa (cara), marcas, y que si realmente le importaban los relojes, que yo los relojes que yo tenía de mi padre, que se los regalaba, pero en ningún momento le pedí una disculpa”.

Juliana y Julián Figueroa aseguran no haber obtenido su parte de la herencia de su padre, Joan Sebastian (Foto: @julianajfigueroa, @julian_f.f/ Instagram)

Como lo mencionó José Manuel Figueroa, también Juliana declaró hace un par de meses en una entrevista que dio para el matutino Hoy, que ella no ha tenido relación con ninguno de sus hermanos, incluso cuando su papá estaba vivo. También confirmó que no es único su caso, pues tampoco entre ellos se llevan bien porque pelean constantemente por las pertenencias que generó durante su trayectoria.

Por su parte, José Manuel Figueroa aseguró que su vida actualmente es muy estable y prefiere mantenerla así, con la gente que lo quiere a su alrededor, la familia de su mamá y amigos, pues la relación con sus familia paterna está rota.

