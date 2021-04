Survivor México 2021: quién es Paco Pizaña y por qué recibió críticas en redes

Paco Pizaña actuó en la telenovela Ringo (Foto: captura de pantalla de Instagram/@pacopizana)

La segunda emisión del reality Survivor México:2021 tuvo lugar este jueves 8 de abril, en ella los espectadores del programa pudieron ver a las tribus disputarse los implementos necesarios para hacer el fuego que les permitirá cocinar durante esta competencia de resistencia.

Quienes ven el programa suelen compartir a través de Twitter sus opiniones segundo a segundo, por lo que rápidamente las críticas se dividieron cuando mencionaron el desempeño de Paco Pizaña, quien debía mantenerse suspendido desde un tubo para evitar caer al mar.

El actor de 31 años pertenece a los Halcones, es decir el equipo verde, al ser el último de su tribu luchando por obtener el fuego, la responsabilidad de tener o no este recurso cayó únicamente en él. Aunque este concursante no se soltó del soporte, perdió el reto tras desobedecer una indicación de Carlos el ‘Warrior’, conductor de este programa, ya que no escuchó correctamente una indicación.

Paco Pizaña participó en el elenco de la película Ringo, la pelea de su vida (2019); pero también ha colaborado en algunos episodios de La Rosa de Guadalupe, en su cuenta de Instagram comparte constantemente lo mucho que le gusta seguir una vida fitness además de los románticos momentos con la actriz Julia Urbini, con quien mantiene una relación.

Paco Pizaña lamentó mucho haber perdido el reto y dejar sin fuego a su equipo (Foto: captura de pantalla de Instagram @survivormexico)

El reto completo consistió en que los concursantes se sujetaran de unas barras la mayor cantidad de tiempo posible para evitar caer al mar, el último que aguantara su peso suspendido, ganaba el fuego para su equipo. Poco a poco fueron soltándose los integrantes de cada tribu hasta que sólo quedaron Daniel de Jaguares y Paco de Halcones.

Después de casi 45 minutos, el conductor del programa les indicó que soltaran uno de sus brazos por un minuto antes de volverlo a usar para sujetarse, esto con la finalidad de dificultar el reto y acelerar el resultado final. En cuanto Carlos el ‘Warrior’ les dijo “ya”, ambos obedecieron la instrucción, pero Paco regresó su brazo a la posición original un segundo después de haberlo dejado al aire.

Aunque inmediatamente soltó su brazo de nuevo este hecho provocó que Daniel venciera a Paco y se quedara con el fuego para Jaguares, tiempo después el actor argumentó que no había escuchado en que momento debía seguir la instrucción y estaba practicando sostenerse con tres extremidades, en las cápsulas donde entrevistan a cada concursante, el actor explicó entre llantos lo siguiente:

“Estaba concentrado pero me molesta no haber escuchado, pero bueno es joven la competencia y queda mucho por hacer y a seguirle dando no hay de otra”

Esta es una de las críticas que recibió en redes sociales el comportamiento de Paco (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Algunas personas aseguraron que Paco estaba poniendo pretextos, pues el integrante de la tribu Jaguares expresó que había escuchado perfectamente las instrucciones a pesar de estar físicamente más lejos que su contrincante.

La incredulidad de parte de los fans de Survivor se pudo leer en tuits como “Yo ví que las porras estaban calladas, es mucha coincidencia que Paco no escuchara, pero se soltará justo en el ”vamos”. Ahora, inmediatamente le dijeron ”Paco suéltate, Paco no puedes poner el brazo ”y no se soltó, te creo que no escucho el vamos y lo de después tampoco?”

Por otro lado otros usuarios expresaron apoyo al concursante en mensajes como “Nombre Paco lo hiciste increíble” e incluso demostraron indecisión ante ello “Tendré que esperar más capítulos para decidir si me cae bien o me cae mal Paco”, escribió una persona al momento.

Así luce el banderín de la tribu Halcones (Foto: Instagram/@survivormexico)

Como algunos de sus compañeros de equipo expresaron estar admirados de su capacidad al aguantar más de 44 minutos suspendido, Paco dijo lo siguiente “me sentí abrazado, me sentí apoyado, pero tengo que aprender esto, tendrá que ser muy claro mi gesto, la corporalidad, me da mucho coraje por esto, yo todavía podía resistir arriba”.

Además de perder la posibilidad de cocinar, este equipo se quedó también sin refugio, ya que la tribu de Jaguares fue la que en la emisión pasada obtuvo el campamento más sólido para pasar las noches de este programa de supervivencia. Por otro lado, una de las integrantes considera que Bella de la Vega no está cooperando de manera equitativa.

