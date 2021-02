“Estoy deshecha”: entre lágrimas, Gaby Crassus aseguró que Rodrigo Mejía no murió por depresión

Gaby Crassus dedicó unas palabras a quien fuera su esposo desde 2012 (IG: gabycrassus)

Tras una misa de despedida en Mérida, la conductora Gaby Crassus habló sobre el reciente fallecimiento de su esposo, el actor Rodrigo Mejía.

Acompañada por su cuñado, el productor Salvador Mejía, Crassus dijo unas palabras al programa Ventaneando.

“Fue un hombre que todo mundo amaba, un hombre muy querido”, recordó entre sollozos. “No tengo palabras, estoy deshecha”.

Crassus, quien fuera conductora del programa Al Extremo, habló de las tragedias familiares que ha enfrentado en las últimas semanas, pues en noviembre falleció su mamá, en enero su suegro y el 11 de febrero murió su esposo.

Crassus y Rodrigo Mejía (Foto: Instagram de Rodrigo Mejía)

“Esta pandemia golpeó a nuestra familia en la parte más sensible; perdimos padres, hermanos, hijos. Todavía no sabemos cómo nos va a impactar esto”, señaló Salvador Mejía.

Sobre cómo sus hijos, Matías y Mauro, han tomado el fallecimiento de su padre, Crassus comentó:

“Los niños saben que algo está pasando. obviamente Mauro está muy chico, no entiende. Le dije, se volteó y se puso a jugar. Matías que tiene seis años era muy pegado con su papá porque ellos decían que eran uno mismo”.

Sin poder contener el llanto, la presentadora añadió: “Yo sé que Rodrigo no me va a abandonar, Rodrigo me va a dar la fuerza, la entereza para sacar a estos niños adelante, para hacerlos hombres de bien”.

(Foto: Instagram Gaby Crassus)

Durante la entrevista con el programa de TV Azteca, Crassus aprovechó para aclarar las causas de la muerte de Mejía.

“Rodrigo no falleció por depresión como se dice por ahí en unos lados; lo único que le pasó a Rodrigo es que falleció por las secuelas que le dejó el COVID, él venció el COVID, lo que sucedió es que el COVID le dañó muchos los pulmones y la neumonía, que fue la secuela, se complicó. Ya no lo vi consciente porque él estaba intubado por lo mismo que sus pulmones estaban muy dañados. Lo abracé y le agarré la mano porque eso fue lo que él pidió”, señaló sobre el momento en que falleció el actor.

Fue el pasado viernes 12 de febrero cuando se supo que Rodrigo Mejía había muerto.

El deceso resultó especialmente sorpresivo dado que solo tenía 45 años y aunque en un inicio no se sabían las causas, después trascendió que el actor estuvo contagiado de coronavirus.

La antigua conductora de Al Extremo despidió a quien llamó "el amor de su vida" (Foto: Instagram @gabycrassus)

Horas después de darse a conocer el fallecimiento, Gaby Crassus publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para despedirse de quien fuera su esposo desde 2012.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas”, escribió al inicio de su publicación en la que lamentó su partida por todos los planes que quedaron pendientes.

“Gracias, Rodrigo. Gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande: a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo...”.

Crassus señaló que, en medio de toda la noticia de su muerte, la pareja hubiera celebrado una fecha muy importante: “Hoy que cumplimos 12 años de novios, estoy con el corazón hecho pedazos”.

Para cerrar su mensaje, la conductora le hizo una promesa a Mejía: “Ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor. Porque ese es el legado que nos dejaste. Un legado de amor”.

