Twenty One Pilots: todo sobre su nuevo álbum y su próximo concierto vía streaming

Video: Instagram / @twentyonepilots

Con billones de reproducciones en plataformas digitales y el respaldo de los Skeleton Clique, el nombre oficial de su leal base de fanáticos, Twenty One Pilots se ha convertido en un referente indiscutible de la industria musical durante los últimos años. Sin embargo, a pesar de no encontrarse en un periodo de inactividad, la agrupación sorprendió a sus seguidores con dos importantes noticias sobre el futuro de su proyecto.

Así lo dio a conocer la banda conformada por Tyler Joseph y Josh Dun a través del estreno de su nuevo sencillo, Shy Away. La canción fue lanzada en conjunto de un video musical dirigido por Miles & AJ, donde ambos artistas transitan a través de diferentes escenarios con luces neón. El videoclip alcanzó el millón de reproducciones a tan sólo seis horas de su publicación.

Con este nuevo material, también llegó el anuncio del que será su sexto álbum de estudio, titulado Scaled And Icy y con fecha de estreno para el próximo 21 de mayo. Esta producción discográfica constará de 11 canciones, las cuales fueron escritas en su mayoría por Joseph durante el año pasado en el estudio de su casa, debido al aislamiento provocado por la pandemia de COVID-19. Josh Dun estuvo a cargo de la batería y realizó esta parte de forma remota.

Twenty One Pilots volvió con el estreno de su videoclip de su sencillo "Shy Away" (Foto: Ashley Osborn)

Debido al proceso creativo y de producción que requirió el álbum, la banda plasmó temáticas relacionadas con el aislamiento y sus vivencias durante este periodo: “Scaled and Icy encuentra al dúo procesando sus rutinas al revés junto con las emociones predominantes de 2020: ansiedad, soledad, aburrimiento y duda”, se publicó en un comunicado retomado por el medio digital Variety.

La noticia se dio a conocer a tres años de su último material de larga duración, Trench, con el cual fueron nominados a “mejor artista alternativo” en los MTV Europe Music Awards. Pero aún habrían más sorpresas para los fanáticos de la agrupación, debido a que los originarios de Ohio revelaron la que será su primer presentación mundial vía streaming: Twenty One Pilots - Liveastream Experience.

Durante este evento virtual, la banda interpretará sus más grandes éxitos, así como temas pertenecientes a su nuevo material. La fecha también será el próximo 21 de mayo y se podrán adquirir boletos a partir de los 23 dólares, un aproximado de 460 pesos mexicanos. Para comprar las entradas, Twenty One Pilots ofreció un menú interactivo a sus seguidores, en el cual también se puede adquirir mercancía oficial y ver el adelanto oficial del nuevo álbum.

Cartel oficial del próximo álbum y show vía streaming de Twenty One Pilots (Foto: Instagram / @twentyonepilots)

El estreno de Shy Away se convirtió rápidamente en tendencia y obtuvo varias reacciones positivas por parte de algunos usuarios en redes sociales: “Mi mamá me dio la vida, pero Tyler y Josh me dieron las ganas de vivirla. Gracias Twenty One Pilots por Shy Away”, “Es momento de darle la bienvenida a la nueva era de Twenty One Pilots: SCALED AND ICY”, “Tenemos nueva música de mis poderosísimos Twenty One Pilots, TOP is coming”, fueron algunos de los tweets posteados sobre el tema.

La última canción publicada por el grupo fue Christmas Saves the Year, la cual ´se trató de un mensaje positivo debido a la pandemia que azotó al mundo durante el año pasado: “Todo mundo quiere llegar a casa este año, incluso si el mundo se derrumba, ten la seguridad de que la Navidad salva el año porque todos tienen a alguien que tiene su nombre en algún mueble decorado con algún afiche barato que le pone un toque de alegría, puedes estar seguro que la Navidad salva el año…”, dice la letra de la canción.

SEGUIR LEYENDO:

BTS: cómo el grupo más famoso de K-Pop ha tenido que enfrentar ataques racistas