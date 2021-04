“No sean doble moral, señora Chapoy”: criticaron a “Ventaneando” en redes por presentar a Enrique Guzmán

Enrique Guzmán respondió a las acusaciones de su nieta, Frida Sofía, en el programa "Ventaneando" (Foto: Instagram @ventaneandouno)

Tras las acusaciones de Frida Sofía a su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual cuando ella tenía 5 años de edad, el cantante de rock dio su versión de la historia durante el programa Ventaneando: “En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente, explicó en la emisión de TV Azteca.

Sin embargo, las declaraciones del veterano cantante han sido cuestionadas por usuarios de redes sociales, quienes recordaron eventos como el día que Enrique Guzmán tocó indebidamente a Verónica Castro en televisión nacional o la noche que Alejandra Guzmán dijo sobre su padre: “Es que luego, cuando viene, luego le tiene que agarrar uno las manos”.

Debido a estos eventos, también se criticó a Ventaneando presentar la versión del rockero, así como a la conductora principal del programa, Paty Chapoy, por mostrarse conmovida ante las palabras de Enrique Guzmán y afirmar que “cree” en su versión.

Algunos usuarios de Twitter criticaron al programa "Ventaneando" por presentar la versión de Enrique Guzmán (Twitter: @Cebrish)

“Ventaneando y TV Azteca, defendiendo a un abusador, urge dejar de ver estos programas” o “Me da tanto asco este programa defendiendo a un abusador, pruebas hay muchísimas de la clase de tipo que es Enrique Guzmán”, fueron algunas de las publicaciones que abundaron en Twitter ante la noticia.

También hubo otros usuarios que aseguraron que los medios han ponderado el espectáculo por encima de la veracidad: “Qué triste que Ventaneando y en general los medios de espectáculos sigan tocando temas tan delicados como el abuso de menores por el lado del morbo”, “Que nunca se nos olvide que en Ventaneando usaron la carta del ‘está loca’ para desestimar las acusaciones de Frida Sofía contra Enrique Guzmán. Las mujeres víctimas de violencia no estamos locas y los medios de comunicación no tienen derecho a ocultar nuestra historia”.

En la cuenta de Instagram de Ventaneando, otros usuarios tacharon al programa de espectáculos de “hipócrita”: “No sean doble moral, señora Chapoy, no ha visto los vídeos del señor pasándose con Verónica Castro, en general el señor era un vulgar de primera”. También hubo comentarios donde se reiteró el apoyo a la víctima y usaron el hashtag #YolecreoaFrida: “Yo le creo a todas las que mencionaron un abuso de sus parientes. Ya basta del machismo y el abuso contra la mujer”.

Algunos usuarios aseguraron que la cuenta de Twitter del programa los bloqueó por realizar críticas (Foto: Twitter @Nochin11)

A pesar de que también hubo comentarios que apoyaron al cantante y descalificaron la versión de Frida Sofía, predominaron las críticas a Enrique Guzmán debido a un video que circuló en redes sociales de una emisión del programa nocturno Mala Noche...No, conducido por Verónica Castro. En este se ve a Enrique Guzmán acercar su mano hacia el busto de la Verónica Castro, quien rápidamente se aleja para evitar más el contacto.

Fue también durante un episodio de este programa donde la cantante Alejandra Guzmán insinuó posibles tocamientos indebidos de su padre. Ante esto, Verónica Castro la interrogó sobre si su papá hacía esas acciones con ella, a lo que la cantante se negó a responder y se quedó riendo. Pero quien sí dio su opinó al respecto: “Ni modo que me culpen por esto, es mi hija y ¡está buenísima!”, dijo.

Ante esta respuesta, la emblemática presentadora mexicana dijo: “O sea que, mano suelta es a todas partes”. Segundos después, el cantante puso encima de la rodilla izquierda de su hija, lo cual ocasionó burla y risas por parte del público presente. Después, la emisión continuó sin ningún otro percance.

